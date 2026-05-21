MRP Law Reforms: जंतर-मंतर येथे २५ मे रोजी एमआरपी कायद्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने सत्याग्रह आंदोलन

नारायणगाव : ग्राहकांच्या हितासाठी कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) व्यवस्थेमध्ये मूलभूत सुधारणा व्हाव्यात. एमआरपी ठरवण्यासाठी स्वतंत्र आणि सक्षम कायदा करण्यात यावा. ग्राहकांना वस्तूंच्या किंमतीबाबत संपूर्ण पारदर्शक माहिती मिळावी.या प्रमुख मागण्यांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने २५ मे रोजी दिल्ली येथील जंतर-मंतर येथे सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. अशी माहिती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे मध्य महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी दिली..आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांची प्रांत अध्यक्ष औटी यांच्या नेतृत्वाखाली ग्राहक पंचायतीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन त्यांना हा विषय संसदेत मांडण्याची आग्रहाची विनंती करून याबाबतचे निवेदन दिले..यावेळी औटी यांनी एमआरपी व्यवस्थेतील त्रुटी, ग्राहकांची होत असलेली आर्थिक लूट, आवश्यक कायदेशीर सुधारणा याबाबत खासदार डॉ. कोल्हे यांच्या सोबत चर्चा केली.निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सध्याची एमआरपी व्यवस्था ग्राहक संरक्षणासाठी अस्तित्वात असली तरी प्रत्यक्षात ती अनेक ठिकाणी नफेखोरीचे साधन बनली आहे. ग्राहकांना वस्तूची खरी किंमत, उत्पादन खर्च, व्यापाऱ्यांचा नफा, वितरण खर्च किंवा एमआरपी योग्य आहे की नाही याची कोणतीही स्पष्ट माहिती मिळत नाही. परिणामी ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे आकारले जात असून बाजार व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात असमतोल निर्माण होत आहे. ग्राहक पंचायतीने केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे की, भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालय यांच्या संयुक्त माध्यमातून एमआरपी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा. या कायद्यात वस्तूंच्या कमाल किरकोळ किंमतीसाठी वाजवी मर्यादा निश्चित करण्याची स्पष्ट तरतूद असावी..तसेच एमआरपी संदर्भातील नियम निश्चित करणे, अंमलबजावणी करणे, तपासणी करणे आणि गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण अथवा आयोग स्थापन करण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे..विद्यमान कायद्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करून उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक, वितरक किंवा व्यापाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात यावी.ग्राहकांना वस्तूंची खरी किंमत समजावी यासाठी उत्पादन खर्च, प्रथम विक्री किंमत, वितरण खर्च, व्यापारी नफा आणि अंतिम विक्री किंमत यांची स्पष्ट माहिती प्रत्येक उत्पादनावर नमूद करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक करण्यात यावे..डॉ.अमोल कोल्हे (खासदार) ग्राहक हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे.प्रत्येक नागरिकाला वाजवी किंमतीत वस्तू मिळणे हा मूलभूत अधिकार आहे. एमआरपी व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा विषय लोकसभेत प्रभावीपणे मांडला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.