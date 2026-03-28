High Court: विवाहित जोडपी घटस्फोटाशिवाय लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकत नाही; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जी व्यक्ती आधीच विवाहित आहे ती व्यक्ती कायदेशीररित्या तिसऱ्या व्यक्तीसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकत नाही. विवाहित जोडीदार जिवंत असल्याशिवाय किंवा घटस्फोट झाल्याशिवाय कोणालाही तिसऱ्या व्यक्तीशी लग्न करण्याची किंवा लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याची कायदेशीर परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. .न्यायालयाने म्हटले की, त्यांना प्रथम सक्षम न्यायालयाकडून घटस्फोटाचा हुकूमनामा मिळवावा लागेल. या निरीक्षणासह, न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंह यांच्या एकल खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्याला त्याच्या संरक्षणासाठी आदेश मागण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, कारण विवाहित व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याची कायदेशीर परवानगी नाही. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, तसेच भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करूनही ते दिले जाऊ शकत नाही..याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या शांततापूर्ण जीवनाचे आणि जीविताचे संरक्षण व्हावे अशी विनंती केली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ते पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत होते, परंतु त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडून जीवे मारण्याचा धोका होता. त्यांनी संरक्षणाच्या मागणीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, राज्य सरकारने या याचिकेला विरोध केला आणि न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्यांचे आधीच लग्न झाले होते आणि त्यांनी न्यायालयाकडून घटस्फोटाचा हुकूमनामा मिळवला नव्हता. .ही याचिका अनु आणि इतरांच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ॲडव्होकेट रोहित नंदन सिंग यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडली. अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील योगेश कुमार यांनी सरकारची बाजू मांडली. कुमार यांनी असा युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्यांनी सक्षम न्यायालयाकडून घटस्फोटाचा हुकूमनामा मिळवला नसल्यामुळे त्यांचे लिव्ह-इन रिलेशनशिप बेकायदेशीर ठरते..सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने म्हटले की विवाह किंवा लिव्ह-इनसाठी दोन संमती देणाऱ्या प्रौढ व्यक्तींची आवश्यकता असते. न्यायालयाने असेही म्हटले की गोत्र, जात आणि धर्माची संकल्पना खूप जुनी आहे, दोन प्रौढांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, अगदी त्यांचे पालकही त्यांच्या नात्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, परंतु स्वातंत्र्याचा अधिकार किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा निरपेक्ष किंवा अमर्याद अधिकार नाही..उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, त्यावर काही निर्बंध आहेत. एका व्यक्तीचे स्वातंत्र्य तिथे संपते, जिथे दुसऱ्याचे वैधानिक हक्क सुरू होतात. पती-पत्नीला आपल्या जोडीदारासोबत राहण्याचा वैधानिक हक्क आहे; वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्यांना त्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही. पती-पत्नीच्या वैधानिक हक्कांचे उल्लंघन करण्यासाठी असे कोणतेही संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. एका व्यक्तीचे स्वातंत्र्य दुसऱ्याच्या कायदेशीर हक्कांचे उल्लंघन करू शकत नाही किंवा त्यांना डावलू शकत नाही. .न्यायालयाने नोंद घेतली की, याचिकाकर्ते आधीच विवाहित आहेत आणि त्यांचे जोडीदार एकत्र राहत आहेत. आपल्या पूर्वाश्रमीच्या जोडीदाराकडून घटस्फोट घेतल्याशिवाय त्यांना तिसऱ्या व्यक्तीसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याची कायदेशीर परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्यांचा छळ झाल्यास किंवा त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची हिंसा झाल्यास, ते अर्ज सादर करून संबंधित वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक/पोलीस अधीक्षक यांच्याशी संपर्क साधू शकतात. अर्ज प्राप्त झाल्यावर, अधिकारी त्यातील मजकुराची पडताळणी करतील आणि याचिकाकर्त्यांच्या जीविताचे व सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करतील. या निरीक्षणांसह, न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.