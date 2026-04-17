Rahul Gandhi News: राहुल गांधींच्या अडचणी वाढणार! अलाहाबाद हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता

दुहेरी नागरिकत्वाच्या प्रकरणात काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढू शकतात. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने राहुल गांधी यांच्या विरोधात चौकशीचे आदेश दिले आहेत, ज्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने शुक्रवारी हा आदेश दिला. .तसेच उत्तर प्रदेश सरकारला स्वतः चौकशी करण्याचे किंवा तपासासाठी हे प्रकरण केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने, कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून, एफआयआर नोंदवून तपास पुढे नेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. सुनावणीदरम्यान, दोन्ही पक्षांनी न्यायालयासमोर आपापले युक्तिवाद सादर केले. प्रदीर्घ चर्चेनंतर, न्यायालयाने तपास आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. . Women Reservation Bill: नवीन आणि जुन्या महिला आरक्षण विधेयकात काय फरक? सीट रोटेशनवरून वाद का? वाचा नव्या नियमांमागचं गणित....न्यायालयाने म्हटले, "लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावरील दुहेरी नागरिकत्वाच्या आरोपांची चौकशी करणे आवश्यक आहे." हे संपूर्ण प्रकरण कर्नाटक भाजप नेते विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतून सुरू झाले. शिशिर यांनी दावा केला की, राहुल गांधी यांच्याकडे भारतीय आणि ब्रिटिश दोन्ही नागरिकत्व आहे. या आधारावर त्यांनी रायबरेलीमध्ये एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली..याचिकाकर्त्याने गंभीर आरोप केले असून भारतीय दंड संहिता (IPC), शासकीय गुप्तता कायदा, पासपोर्ट कायदा आणि परदेशी नागरिक कायदा यांसारख्या अनेक कायद्यांनुसार कारवाईची मागणी केली आहे. याचिकेत असाही दावा करण्यात आला आहे की, खासदाराकडे दोन पासपोर्ट असणे हे कायद्याचे उल्लंघन असू शकते आणि त्यामुळे एफआयआर नोंदवून चौकशी केली जावी. .ही याचिका सुरुवातीला रायबरेली येथील खासदार-आमदार न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती, परंतु तेथे ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले, ज्याने १७ डिसेंबर २०२५ रोजी हे प्रकरण लखनौ येथे हस्तांतरित केले. लखनौ न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळल्यामुळे याचिकाकर्त्याला पुन्हा उच्च न्यायालयात जावे लागले. .Rahul Gandhi : पंतप्रधान आणि मला तर बायकोसुद्धा नाही... ; राहुल गांधी असे काय म्हणाले ज्यामुळे सभागृहात हास्यकल्लोळ झाला?.आता, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून या प्रकरणाला नवी दिशा दिली आहे, ज्यामुळे पुढील तपास आणि कायदेशीर कार्यवाहीची शक्यता पुन्हा निर्माण झाली आहे. म्हणजेच, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की, हे प्रकरण पूर्णपणे संपलेले नाही, उलट आता त्यावर नव्याने विचार केला जाईल आणि आरोपांच्या चौकशीच्या मागणीवर पुढील विचार केला जाऊ शकतो.