Allahabad High Court delivers a landmark judgment reaffirming constitutional religious freedom for private religious activities on personal property.

Allahabad High Court delivers a landmark judgment reaffirming constitutional religious freedom for private religious activities on personal property.

esakal

देश

Religious Freedom : खाजगी जागेत धार्मिक कार्यक्रमासाठी राज्य सरकार, प्रशासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Allahabad High Court : सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता किंवा वाहतुकीवर परिणाम झाल्यास प्रशासन कारवाई करू शकते. सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रमासाठी पोलिस/प्रशासनाला पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे.
Published on

एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही व्यक्तीला किंवा समुदायाला त्यांच्या खाजगी जागेत धार्मिक प्रार्थना आणि कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी राज्य सरकार किंवा प्रशासनाकडून पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की हा अधिकार भारतीय संविधानाच्या कलम २५ अंतर्गत हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा भाग आहे, जो सामान्य परिस्थितीत मर्यादित केला जाऊ शकत नाही.

Loading content, please wait...
high court
Alahabad
religion