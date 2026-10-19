'मला भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवायचीय!'; हत्येतील दोषीची मागणी ऐकून हायकोर्टाने शिक्षेला दिली स्थगिती, नेमकं प्रकरण काय?

उत्तर प्रदेशात २०२७ मध्ये होणारी विधानसभा निवडणूक लढवायची असल्याचे कारण देत हत्या प्रकरणातील दोषीच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यात आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. नंदलाल राय असं या दोषीचं नाव आहे. त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला आणि दोषसिद्धीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात रायने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं होतं. या अपीलावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत शिक्षा स्थगित ठेवण्याची मागणी त्याने केली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ आणि न्यायमूर्ती विनय कुमार द्विवेदी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली..नंदलाल राय याला वाराणसीतील न्यायालयाने एप्रिल २०२५ मध्ये हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर त्याने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं. अपील प्रलंबित असताना जामीन मिळावा आणि शिक्षेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्याच्या वकिलांनी केली. रायला आगामी विधानसभा निवडणूक अपक्ष म्हणून किंवा शक्य झाल्यास भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) तिकिटावर लढवायची आहे. त्यामुळे त्याच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी, असा युक्तिवाद करण्यात आला..Uttar Pradesh: अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात ५० टक्के वाढ! दीड लाखांहून अधिक महिलांना योगी सरकारचे गिफ्ट.रायच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं की, या प्रकरणातील आरोप प्रामुख्याने परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित आहेत. तपासादरम्यान रायचं नाव उशिरा समोर आलं. साक्षीदारांच्या जबाबांबाबत प्रश्न उपस्थित होतात, तसंच हत्येसाठी वापरलेल्या शस्त्राच्या जप्तीवरही आक्षेप आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला..Uttar Pradesh: आग्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग! मुघलांची नावे हद्दपार; योगीच्या राज्यात नामांतराचा धडाका.या युक्तिवादांचा विचार करून न्यायालयाने रायच्या शिक्षेला आणि दोषसिद्धीला स्थगिती दिली. यावेळी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही काही लोकप्रतिनिधींच्या दोषसिद्धीला स्थगिती दिल्याचं नमूद केलं. राजकारण्यांची त्यांच्या मतदारसंघातील जनतेप्रती विशेष जबाबदारी असते. दोषसिद्धीला स्थगिती मिळाली नाही, तर निवडणूक लढवण्याची संधी गमवावी लागू शकते, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. सर्वसामान्य व्यक्तीच्या उदरनिर्वाहाच्या अधिकाराइतकाच राजकारण्याच्या निवडणूक लढवण्याच्या अधिकाराचाही विचार व्हायला हवा, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.