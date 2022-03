काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व कधीच शिकणार नाही, अमरिंदर सिंग यांचे टीकास्त्र

By

चंदीगड : पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा मोठा पराभव झाला आहे. यात पंजाबमध्ये पक्षाचा झालेल्या पराभवास कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या काळातील प्रस्थापित विरोधी लाट जबाबदार असल्याचे काँग्रेसने सांगितले आहे. याचा समाचार माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग (Amarinder Singh) यांनी घेतला आहे. ते आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, काँग्रेस पक्षाचे (Congress Party) नेतृत्व कधीच शिकणार नाही ! उत्तर प्रदेशातील दारुण पराभवाला जबाबदार कोण? आणि मणिपूर, गोवा, उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकांमधील पीछेहाटी मागे कोण जबाबदार ? याचे उत्तर 'काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व कधीच शिकणार नाही !' हे ठळक अक्षरात भिंतीवर लिहून ठेवा. (Amarinder Singh Attack On Congress Party Over Defeating In Assembly Elections)

मात्र मला नेहमी वाटते की ते हे वाचायचे टाळतील, असा टोला सिंग यांनी काँग्रेस नेतृत्वाला लगावला आहे. पंजाबमध्ये (Punjab Assembly Elections 2022) काँग्रेसने पुढे आणलेले चरणजितसिंग चन्नीचे नेतृत्वाला कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या प्रस्थापित विरोधी लाटेचा फटका बसला आहे. त्यामुळे आम आदमी पक्षाला नागरिकांनी मतदान केले आहे, या शब्दांमध्ये काँग्रेस पक्षाचे नेते रणदीपसिंह सुर्जेवाला यांनी पंजाबमधील पराभवाची मीमांसा केलेली आहे.