Amazonचा संसदीय समितीसमोर हजर होण्यास नकार

नवी दिल्ली - ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अॅमेझॉनने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाशी संबंधित संसदीय समितीसमोर हजर होण्यास नकार दिला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 28 ऑक्टोबरला उपस्थित राहता येणार नसल्याचं अॅमेझॉनने म्हटलं आहे.

अॅमेझॉनच्या प्रतिनिधींनी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 संबंधित संयुक्त संसदीय समितीसमोर हजर रहायचं होतं. जर अॅमेझॉनचे प्रतिनिधी संसदीय समितीसमोर 28 ऑक्टोबरला हजर राहिले नाहीत तर त्यांची अनुपस्थितीत गांभीर्याने घेतली जाईल. या प्रकरणी अॅमेझॉनवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. याला संसदेच्या विशेषाधिकाराचा अवमान समजून कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.

Committee members were aghast at Amazon's letter expressing inability to appear on 28th October. Joint Committee has taken it very seriously and decided that if they do not appear on 28th then coercive action may be initiated against Amazon: Sources https://t.co/7axfvcvHs8

— ANI (@ANI) October 23, 2020