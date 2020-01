जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती त्याच्या 'मुमताज'सह पोहोचला ताजमहालला!

नवी दिल्ली : जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती, अॅमेझॉन कंपनीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेफ बेजोस हे सध्या भारत दौऱ्यावर आहेत. जगातील आश्चर्यांपैकी एक असणाऱ्या ताजमहालला जेफ यांनी गर्लफ्रेंड लॉरेन सांजेससोबत भेट दिली आहे. प्रेमाचं प्रतिक असलेल्या ताजमहालसमोर त्यांनी पोस दिेलेले फोटो सध्या इंटरनेटवर व्हायरल होत आहेत.

Jeff Bezos and his girlfriend Lauren Sanchez in front of the reflecting pool which leads to the 338-year-old mausoleum, the Taj Mahal in Agra, India on Tuesday pic.twitter.com/smpkGXL0TE

— Conan UA (@Pavlo_UA) January 21, 2020