OCI Card New Rule: नागरिकत्व नियमांत मोठा बदल! अल्पवयीन मुलांच्या पासपोर्टवर मोठी बंदी; OCI साठी नवे डिजिटल नियम लागू

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गुरुवारी नागरिकत्व नियम, २००९ मध्ये सुधारणा लागू करून परदेशी भारतीय नागरिक (OCI) कार्डधारक आणि नागरिकत्व अर्जांशी संबंधित अनेक प्रक्रियांमध्ये डिजिटल पद्धतीचा अवलंब केला आहे. गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्र अधिसूचनेत, सरकारने मुलांशी संबंधित नागरिकत्व अर्जांसाठी एक विशेष तरतूद जोडली आहे. ज्यात म्हटले आहे की, "अल्पवयीन मूल एकाच वेळी भारतीय पारपत्रासोबत इतर कोणत्याही देशाचे पारपत्र बाळगू शकत नाही.".नवीन नियमांनुसार, नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, २०२६ अंतर्गत, ओसीआय कार्ड नोंदणी आणि ते सोडून देण्यासाठीचे अर्ज आता पूर्णपणे ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केले जातील. ओसीआय कार्ड सोडून दिल्याचे जाहीर केल्यावर, संबंधित व्यक्तीने आपले मूळ कार्ड जवळच्या भारतीय दूतावास, पोस्ट किंवा परदेशी प्रादेशिक नोंदणी अधिकारी (FRRO) यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. सरकारने ओसीआय दर्जा रद्द केल्यास कार्ड परत करणे देखील अनिवार्य असेल. .कार्ड परत न केल्याससुद्धा सरकार ते अधिकृतपणे रद्द करू शकते. ई-ओसीआय धारकांच्या बाबतीत, सरकार आपल्या नोंदींमधून कार्ड डिजिटल पद्धतीने रद्द करू शकते. नवीन नियमांनुसार, दुय्यम दस्तऐवज सादर करण्याची आवश्यकता नाहीशी झाली आहे आणि ई-ओसीआय प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे, ज्याअंतर्गत अर्जदारांना प्रत्यक्ष ओसीआय कार्ड दिले जाऊ शकते किंवा ते ओसीआयसाठी डिजिटल पद्धतीने नोंदणी करू शकतात..नवीन नियमांनुसार ओसीआय किंवा नागरिकत्व अर्ज नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. अशा प्रकरणांचा आढावा आता मूळ निर्णय घेणाऱ्या प्राधिकरणापेक्षा 'एक स्तर वरच्या' प्राधिकरणाद्वारे घेतला जाईल. ओसीआय योजना २००५ मध्ये नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये दुरुस्ती करून लागू करण्यात आली. .या योजनेअंतर्गत भारतीय वंशाच्या व्यक्तींची भारताचे परदेशी नागरिक म्हणून नोंदणी केली जाते, मात्र त्यासाठी त्या व्यक्ती २६ जानेवारी, १९५० रोजी किंवा त्यानंतर भारताच्या नागरिक असणे किंवा त्या तारखेला नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र असणे आवश्यक आहे. ज्या व्यक्ती पाकिस्तान किंवा बांगलादेशच्या नागरिक आहेत किंवा होत्या किंवा ज्यांचे आई-वडील, आजी-आजोबा किंवा पणजोबा पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे नागरिक होते, त्या या योजनेसाठी पात्र नाहीत.