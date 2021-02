महागाईचा भडका! नवदाम्पत्याला लग्नात भेट मिळाले कांदे, पेट्रोल, गॅस सिलेंडर

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत असून शुक्रवारी सलग अकराव्या दिवशी पेट्रोलच्या दरात वाढ झाली आहे. दरम्यान, याच दिवशी तामिळनाडूमध्ये लग्नबंधनात अडकलेल्या एका नवदाम्पत्याला मित्रांनी कांदे, पेट्रोल आणि गॅस सिलेंडर भेट वस्तू म्हणून दिले. या दाम्पत्यानं या भेटवस्तू स्विकारतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Couple gets Petrol, Gas Cylinder and Onions as a Wedding Gift in Tamilnadu. pic.twitter.com/IWxqDRXy1s

— बेरोजगार मनराज सिंह (@manraj_mokha) February 18, 2021