Karnataka Politics : नेतृत्व बदलाची चर्चा; मुख्यमंत्र्यांनी थेट सांगितलं, ‘पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार’

ठळक मुद्दे (Highlights)सिद्धरामय्यांचा ठाम दावा – कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नेतृत्वबदलाच्या चर्चेला उत्तर देत "मी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार" असे स्पष्ट केले.शिवकुमार समर्थकांची मागणी – काही काँग्रेस नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी लवकरच मुख्यमंत्रिपद स्वीकारावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.दसरा-२०२५ उत्सवातील आश्वासन – ७७ वर्षीय सिद्धरामय्या यांनी पुढील दसऱ्यालाही 'पुष्पार्चना' सादर करण्याची आशा व्यक्त केली..Political News Karnataka : 'कर्नाटकात नेतृत्व बदलाची चर्चा सुरू असतानाच मी मुख्यमंत्रिपदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार आहे,' असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. कुनिगलचे आमदार एच. डी. रंगनाथ यांच्यासह काही काँग्रेस नेत्यांनी बुधवारी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारावा, असे म्हटले होते. मी पूर्ण पाच वर्ष मुख्यमंत्री राहीन, असे सिद्धरामय्या यांनी दसरा-२०२५ उत्सवानिमित्त म्हैसूर येथे पत्रकारांना सांगितले..७७ वर्षीय सिद्धरामय्या यांना आशा आहे की, ते पुढील दसऱ्यालाही म्हैसूरमध्ये 'पुष्पार्चना' सादर करतील. म्हैसूरमध्ये दसरोत्सवादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी 'पुष्पार्चन' सादर करण्याचा एक पारंपरिक रिवाज आहे.२०२३ मध्ये कर्नाटकात काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आल्यापासून नेतृत्वाचा प्रश्न काँग्रेसला त्रास देत आहे. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर, पक्षाने सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यात गुप्त करार केला असल्याची चर्चा होती. सिद्धरामय्या व शिवकुमार अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची सांभाळतील, असे बोलले जात होते. सिद्धरामय्या लवकरच अडीच वर्षे पूर्ण करणार असल्याने नेतृत्वाचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..Heart Surgery Mallikarjun Kharge : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गें रुग्णालयात, हृदयगतीमध्ये जाणवला फरक; शस्त्रक्रिया पूर्ण.शिवकुमार नोव्हेंबरमध्ये मुख्यमंत्री होतील, असा आम्हाला विश्वास आहे आणि हीच आमची आशा आहे, असे माजी खासदार एल. आर. शिवरामेगौडा यांनी नागमंगल येथे प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले. काँग्रेसमध्ये काहीही झाले तरी अंतिम निर्णय हायकमांड घेईल, असे ते म्हणाले..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्रश्न 1: नेतृत्वबदलाबाबत सिद्धरामय्यांची भूमिका काय आहे?👉 त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, ते पूर्ण पाच वर्ष मुख्यमंत्री राहणार आहेत आणि कुठलाही बदल होणार नाही.प्रश्न 2: उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याबाबत काय चर्चा आहे?👉 काही काँग्रेस नेते आणि आमदार यांनी नोव्हेंबरमध्ये शिवकुमार मुख्यमंत्री होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.प्रश्न 3: नेतृत्वबदलाचा वाद का पुन्हा चर्चेत आला आहे?👉 २०२३ मध्ये निवडणुकीनंतर सिद्धरामय्या व शिवकुमार यांच्यात अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद वाटून घेण्याचा करार असल्याची चर्चा होती; आता तो कालावधी जवळ आला आहे..