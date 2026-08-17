अमित मालवीय यांना हटवलं, भाजपच्या IT सेलची कमान आता केमिस्ट्री प्राध्यापकाच्या हाती, कोण आहेत दीपक म्हस्के?

भाजपने त्यांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत मोठे बदल केले आहेत. नितीन नबीन यांनी नव्या कार्यकारारिणीची घोषणा केली आहे. यात गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपच्या डिजिटल प्रचाराचा चेहरा राहिलेले अमित मालवीय यांना पदावरून दूर करत नव्या दीपक म्हस्के यांच्याकडे ती जबाबदारी देण्यात आली आहे..अमित मालवीय हे २०१५ पासून भाजपच्या आयटी सेलची जबाबदारी सांभाळत होते. सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पक्षाची भूमिका आक्रमकपणे मांडण्यात त्यांचा मोठा वाटा राहिला आहे. मात्र, नव्या कार्यकारिणीत त्यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यांच्या जागी दीपक म्हस्के यांच्याकडे भाजपच्या सोशल मीडिया विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे..Dhule Municipal Election : "एमआयएम म्हणजे भाजपची बी-टीम!" धुळे महापालिका निकालावर आमदार अनिल पाटलांचा खळबळजनक आरोप.दीपक म्हस्के हे छत्तीसगडमधून येतात. याआधी त्यांनी भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणूनही काम केलं आहे. नुकतीच त्यांची छत्तीसगड मेडिकल सर्व्हिसेज कॉर्पोरेशनच्या अध्यक्षपदी निवड झाली होती. विशेष म्हणजे, म्हस्के यांचा शैक्षणिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रातही अनुभव आहे. त्यांनी केमिस्ट्रीचे प्राध्यापक म्हणून काम केलं असून कृषी आणि फलोत्पादन क्षेत्राशीही त्यांचा संबंध राहिला आहे..इतकंच नाही, तर निवडणूक डेटा विश्लेषणाच्या क्षेत्रातही त्यांनी काम केलं आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीच्या संचालक मंडळावर काम करण्याचा आणि छत्तीसगड सरकारमध्ये वरिष्ठ पदावर काम करण्याचा अनुभवही त्यांच्या गाठीशी आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया आणि डिजिटल कम्युनिकेशनची नवी जबाबदारी त्यांच्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे..UP राजकारणात मोठा ट्विस्ट! लोकप्रियता टिकली, पण मंत्री अडचणीत; ३३ मंत्र्यांवर जनतेची नाराजी उघड.दरम्यान, अमित मालवीय यांनी नव्या टीमचं स्वागत केलं आहे. दीपक म्हस्के आपल्याकडून भाजपच्या सोशल मीडिया विभागाची जबाबदारी स्वीकारणार असल्याचं त्यांनी स्वतः सांगितलं आहे. गेल्या ११ वर्षांत पक्षाच्या सोशल मीडिया टीमसोबत काम करताना अनेक आठवणी निर्माण झाल्याचंही मालवीय यांनी म्हटलं..भाजपने सोशल मीडिया टीममध्ये म्हस्के यांच्यासोबत प्रिती गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट आणि अरुण यादव यांचीही नियुक्ती केली आहे. पक्षाने माध्यम विभागाची जबाबदारी मात्र अनिल बलुनी यांच्याकडे कायम ठेवली आहे. त्यांच्या मदतीला आशीष उषा अग्रवाल, प्रदीप भंडारी आणि सिद्धार्थ यादव असतील..आगामी काळात उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे भाजपने संघटन मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा फेरबदल केल्याचं मानलं जात आहे. नव्या टीममध्ये महिलांनाही महत्त्वाचं प्रतिनिधित्व देण्यात आलं असून, डिजिटल प्रचाराची धुरा आता दीपक म्हस्के यांच्या खांद्यावर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.