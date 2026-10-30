देश

Uttar Pradesh: ''उत्तर प्रदेशात तिसऱ्यांदा सत्ता द्या, UCC लागू करु'' केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची मोठी घोषणा

UCC in Uttar Pradesh If BJP Wins 3rd Term: कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह भरताना अमित शाह यांनी विरोधकांवर जोरदार प्रहार केला. "उत्तर प्रदेशात भाजप म्हणजे अंगदाचा पाय आहे, त्याला कोणीही हलवू शकत नाही.
amit shah

amit shah

esakal

संतोष कानडे
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Amit Shah in Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी समान नागरी कायद्याबाबत मोठी घोषणा केली आहे. लखनऊ येथे आयोजित भाजपच्या प्रदेश कार्यसमितीच्या बैठकीत पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना शाह संबोधित करत होते.

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