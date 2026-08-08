Parliament Monsoon Session: अमित शाह घेणार सर्वात मोठा निर्णय... लोकसभेत तीन महत्त्वाचे दिवस! काँग्रेसने जारी केला व्हीप

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्षामुळे गाजण्याची शक्यता आहे. परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक अर्थात एफसीआरए विधेयकाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. काँग्रेसने शुक्रवारी दुपारी आपल्या सर्व लोकसभा खासदारांसाठी व्हीप जारी करून १०, ११ आणि १२ ऑगस्ट रोजी सभागृहात अनिवार्य उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत..एफसीआरए विधेयकावर विरोधकांची तयारीएफसीआरए सुधारणा विधेयक १० ऑगस्टला लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक गृह मंत्रालयाशी संबंधित असल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सभागृहात उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे.राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या कार्यालयात शुक्रवारी सकाळी झालेल्या बैठकीत काँग्रेस नेतृत्वाने मित्रपक्षांशी चर्चा केली. सोमवारपासून सर्व खासदारांनी पूर्ण संख्येने सभागृहात उपस्थित राहण्याची तयारी ठेवावी, असे आवाहन करण्यात आले..दरम्यान, २० जुलै रोजी झालेल्या संसद मोर्चादरम्यान आंदोलकांवर झालेल्या पोलिस कारवाईबाबत अमित शाह यांनी सभागृहात निवेदन द्यावे, अशी मागणी विरोधकांकडून अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून केली जात आहे. या मुद्द्यावरून अधिवेशनात अनेकदा तणाव निर्माण झाला आहे.काँग्रेसचे लोकसभा प्रतोद मणिकम टागोर यांनी सांगितले की, पुढील आठवड्यात मतदारसंघ पुनर्रचना आणि एफसीआरए विधेयकांसाठी काँग्रेस तयार आहे. अमित शाह गेल्या १२ दिवसांपासून सभागृहात अनुपस्थित असल्याचा दावा करत त्यांनी विद्यार्थी आंदोलनांवरून लक्ष विचलित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले..सपा, टीएमसीचीही उपस्थिती वाढणारइंडिया आघाडीतील इतर पक्षांनीही काँग्रेसच्या भूमिकेला पाठिंबा दिल्याचे दिसत आहे. समाजवादी पक्षाच्या एका वरिष्ठ खासदाराने विरोधकांच्या सामूहिक अजेंड्याला पाठिंबा असल्याचे सांगितले. गरज भासल्यास पक्ष व्हीप जारी करू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच अमित शाह यांच्या ऐवजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्याकडे विधेयकावरील चर्चा सोपवली जाण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.तृणमूल काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ खासदारानेही सोमवारपासून पक्षाच्या सर्व खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितल्याचे स्पष्ट केले. काही पक्ष औपचारिक व्हीप जारी करतात, तर काही अनौपचारिक सूचना देतात..SIR नोंदणीच्या कामासाठी शिक्षक अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ; ERO, AERO ना मोठा दिलासा.एफसीआरए विधेयकावर नेमका वाद काय?एफसीआरए विधेयकातील एका तरतुदीवरून विशेषतः ख्रिश्चन संघटनांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. एफसीआरए नोंदणीची मुदत संपलेल्या संस्थांची मालमत्ता सरकार-नियुक्त प्राधिकरणाला पूर्वलक्षी प्रभावाने ताब्यात घेण्याची परवानगी या तरतुदीत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.अनेक चर्च आणि ख्रिश्चन संस्था परदेशी देणग्यांमधून उभारल्या गेल्या असून त्या एफसीआरएच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे हे विधेयक भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानले जात आहे. विशेषतः केरळमध्ये ख्रिश्चन समाजातील आपला पाठिंबा वाढवण्याच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्द्याकडे पाहिले जात आहे..सरकारकडून बुधवारी या विधेयकात कोणतीही शिक्षात्मक पूर्वलक्षी तरतूद नसेल, असे संकेत देण्यात आले. त्यानंतर गुरुवारी मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी अमित शाह यांची भेट घेऊन विधेयकाबाबत चिंता व्यक्त करणारे निवेदन दिले. अमित शाह यांनी विधेयक १२ ऑगस्टला लोकसभेत मांडले जाईल आणि त्यात कोणतेही पूर्वलक्षी कलम नसेल, असे आश्वासन दिल्याचे लालदुहोमा यांनी माध्यमांना सांगितले..अधिवेशनाचा कालावधी वाढणार?संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्टला संपणार आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सध्या अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.दरम्यान, राज्यसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांनी गुरुवारी रिजिजू यांना विरोधकांच्या भावना अमित शाह यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यास सांगितले. तसेच सभागृहात अमित शाह यांच्या उपस्थितीबाबत विरोधकांनी केलेल्या विनंतीचा विचार करण्यासही त्यांनी सांगितले..लोकसभेत मोठा ट्विस्ट! विरोधकांच्या २२ खासदारांमुळे गणित बदलणार! दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यापासून NDA किती दूर?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.