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Parliament Monsoon Session: अमित शाह घेणार सर्वात मोठा निर्णय... लोकसभेत तीन महत्त्वाचे दिवस! काँग्रेसने जारी केला व्हीप

Congress Issues Whip as FCRA Bill Triggers Opposition Mobilisation in Lok Sabha : अमित शाह यांच्या उपस्थितीच्या मागणीसह एफसीआरए विधेयकावरून विरोधक आक्रमक; काँग्रेसने १० ते १२ ऑगस्टसाठी खासदारांना व्हीप जारी केला.
Amit Shah’s FCRA Bill Move Triggers Opposition Push in Lok Sabha

Amit Shah’s FCRA Bill Move Triggers Opposition Push in Lok Sabha

esakal

Sandip Kapde
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नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्षामुळे गाजण्याची शक्यता आहे. परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक अर्थात एफसीआरए विधेयकाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. काँग्रेसने शुक्रवारी दुपारी आपल्या सर्व लोकसभा खासदारांसाठी व्हीप जारी करून १०, ११ आणि १२ ऑगस्ट रोजी सभागृहात अनिवार्य उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

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