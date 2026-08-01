Amit Shah : "गुजरातमध्ये बॉम्बस्फोट झाले तेव्हा नरेंद्र मोदी CM..."; अमित शहांनी सांगितला अजित डोवाल यांच्याशी पहिल्या भेटीचा किस्सा

पुणे : लोकमान्य टिळक यांच्या १०६ व्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते लोकमान्य टिळक पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकमान्य टिळक यांच्या कार्याचा गौरव करत अजित डोवाल यांच्या देशसेवेचे कौतुक केले..टिळकांच्या कार्याचा गौरवभाषणाच्या सुरुवातीला अमित शहा यांनी पुणेकरांना अभिवादन करत लोकमान्य टिळकांना तसेच लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांना आदरांजली वाहिली. मातंग समाजात जन्म घेऊन अल्प आयुष्यात समाजप्रबोधनाचे मोठे कार्य करणारे अण्णाभाऊ साठे हे समाजसुधारक आणि साहित्यिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.लोकमान्य टिळकांचे कार्य एका पुस्तकात मावणे अशक्य असल्याचे सांगत शहा यांनी स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांच्या योगदानाचा विशेष उल्लेख केला. स्वराज्याची भावना जनमानसात रुजविणे, गणेशोत्सव आणि शिवजयंतीसारख्या सार्वजनिक उत्सवांद्वारे समाजाला एकत्र आणणे आणि राष्ट्रचेतना जागविण्याचे कार्य टिळकांनी केल्याचे त्यांनी सांगितले..शिक्षण, पत्रकारिता आणि राष्ट्रभावनाटिळक हे निर्भीड पत्रकार, कर्मयोगी आणि राष्ट्रवादी विचारवंत होते, असे शहा म्हणाले. पत्रकारितेचा आदर्श टिळकांकडून घ्यावा, असे सांगतानाच त्यांनी 'गीतारहस्य' व लोकमान्यांचे साहित्य युवकांनी आवर्जून वाचावे, असे आवाहन केले. पुण्यात शिक्षणव्यवस्था उभारण्यात टिळकांचे योगदान महत्त्वाचे असून शिक्षण देशासाठी अर्पण करण्याची प्रेरणा त्यांनी दिली, असेही शहा यांनी नमूद केले.आत्मनिर्भरता, निर्भीडता आणि स्वराज्य या संकल्पना टिळकांच्या विचारांचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगत त्यांनी महात्मा गांधींनाही टिळकांना 'लोकमान्य' मानावे लागले, असेही म्हटले..JPSC पीटी परीक्षेतील गैरव्यवहाराचा तपास वेगात; २,२०४ उमेदवारांच्या OMR शीटची होणार पडताळणी.अजित डोवाल यांच्याशी पहिल्या भेटीचा उल्लेखअजित डोवाल यांना पुरस्कार मिळाल्याचा आनंद व्यक्त करताना अमित शहा यांनी त्यांच्याशी झालेल्या पहिल्या भेटीची आठवण सांगितली. गुजरातमध्ये बॉम्बस्फोट झाले होते, त्यावेळी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते आणि आपण गुजरातचे गृहमंत्री होतो, असे सांगत त्यांनी डोवाल यांना वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यास सांगण्यात आल्याचा प्रसंग सांगितला. त्याच काळात त्यांच्याशी ओळख झाली आणि गुजरात पोलिसांनी देशातील १४ बॉम्बस्फोटांची उकल केली, असे शहा यांनी नमूद केले..देशाच्या सुरक्षेसाठी मोठे योगदान१९७२ पासून देशासमोरील प्रत्येक संकटात अजित डोवाल यांनी योगदान दिले असून त्याचे संपूर्ण मूल्यांकन करणे कठीण असल्याचे शहा म्हणाले. पाकिस्तानमध्ये अत्यंत कठीण परिस्थितीत त्यांनी सहा वर्षे काम केले, देशाची अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले तसेच परराष्ट्र धोरण, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अंतरिक्ष सुरक्षेशी संबंधित क्षेत्रातही अनेक वर्षे काम केले, असे त्यांनी सांगितले. गेली बारा वर्षे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत काम करत असल्याचेही शहा यांनी नमूद केले..फडणवीसांकडून गौरवमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही लोकमान्य टिळकांना अभिवादन करत राष्ट्रीय सुरक्षेला नवी दिशा देणाऱ्या अजित डोवाल यांचा गौरव केला. अनेक वर्षांपासून विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना दिला जाणारा लोकमान्य टिळक पुरस्कार यंदा राष्ट्रसुरक्षेसाठी आयुष्य वाहिलेल्या व्यक्तीला मिळत असल्याचा आनंद असल्याचे त्यांनी सांगितले.अजित डोवाल यांना 'राष्ट्रीय चाणक्य' म्हणत फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवल्यानंतर नवी रणनीती विकसित झाली, असे सांगितले. भारत आता केवळ आघात सहन करणारा देश नसून आवश्यकतेनुसार ठोस प्रत्युत्तर देणारा देश बनल्याचे त्यांनी नमूद केले..लोकमान्य टिळक हे भारतीय राष्ट्रवादाचे जनक असल्याचे सांगत फडणवीस यांनी "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच" या त्यांच्या घोषणेची आठवण करून दिली. इंग्रजांच्या मानसिकतेला आव्हान देत क्रांतिकारकांना दिशा देण्याचे काम टिळकांनी केले, असेही ते म्हणाले. अखेरीस अजित डोवाल यांना दीर्घायुष्य लाभावे आणि त्यांनी शंभराव्या वर्षापर्यंत देशसेवा करावी, अशी प्रार्थना त्यांनी व्यक्त केली..PM Narendra Modi: "माझ्या आईचाही अपमान झाला... पण मी तुम्हाला माफ करतो"; जंतर मंतर प्रकरणावर PM मोदींचा भावनिक इन्स्टा व्हिडिओ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.