'आम्हाला मत दिलं तर बेरोजगारी 40 टक्क्यांनी कमी करु' अमित शहा यांचं आश्वासन

पुदुच्चेरी : केंद्रीय गृह मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते अमित शहा आज पुदुच्चेरीच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी आज कराईकलमध्ये एका निवडणुकीच्या सभेला संबोधित करताना बेरोजगारी निर्मूलनाचं आश्वासन दिलं आहे. विशेष म्हणजे अलिकडेच ट्विटरवर अनेक तरुणांनी बेरोजगारीच्या मुद्यावर आक्रोश व्यक्त केल्याने 'मोदी रोजगार दो' नावाचा एक हॅश्टॅग ट्रेंड झाला होता. त्यापार्श्वभूमीवर शहा यांचे हे विधान महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.

यावेळी त्यांनी म्हटलंय की, जर तरुणांनी एनडीएला मतदान केलं तर त्यांचं सरकार केंद्र शासित प्रदेशातील बेरोजगारीचा दर 40 टक्क्यांनी कमी करेल. यावेळी शहा यांनी असाही आरोप केला आहे की, पुदुच्चेरीमध्ये आधीच्या काँग्रेस सरकारने केंद्र सरकारच्या योजनांच्या बाबतीत अत्यंत तुच्छ राजकारण केलं आहे.

So many Congress workers are joining BJP, not just in Puducherry but all over the country because there is no place for merit in Congress: Union Home Minister Amit Shah in Karaikal pic.twitter.com/Yz0XPhxflD

