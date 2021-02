Mann Ki Baat : 'जगातील सर्वांत प्राचीन तमिळ भाषा शिकू न शकणे ही माझी कमतरता'

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रविवारी सकाळी 11 वाजता आपल्या 'मन की बात' या रेडीओ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशभरातील जनतेशी संवाद साधला. त्यांचं हे आजवरचं 74 वं संबोधन होतं. या मनोगतात ते कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाबाबत तसेच लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याबाबत देशवासीयांशी संवाद साधतील अशी शक्यता होती.

आजच्या मन की बातमध्ये मोदींनी अनेक विषयांवर जनतेशी संवाद साधला. यामध्ये येऊ घातलेल्या अनेक घटनांचा उल्लेख होता. या मन की बातमध्ये मोदी म्हणाले की, जगातील सर्वांत प्राचीन भाषा तमिळ मला शिकायची होती. ती शिकण्याचा प्रयत्न करुनही मला ती शिकता आली नाही. ही माझ्यातली कमी आहे. जलसंवर्धनाबाबत आपण आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. येत्या काही दिवसांतच जल शक्ती मंत्रालयाद्वारे 'Catch the Rain' नावाची मोहीम सुरु करण्यात येणार आहे. 'Catch the Rain, where it falls, when it falls' असं या मोहीमेचं घोषवाक्य आहे.

Today is National Science Day. It is dedicated to the discovery of the 'Raman Effect' by scientist Dr CV Raman. Our youth should read a lot about Indian scientists and understand the history of Indian science: PM Modi during 'Mann Ki Baat' pic.twitter.com/vE6shru4dB

— ANI (@ANI) February 28, 2021