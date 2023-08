Amit Shah on No Confidence Motion: विरोधी पक्षांनी केंद्रातील भाजपप्रणित एनडीए सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. त्यावर कालपासून चर्चेला सुरुवात झाली आहे. आज या चर्चेचा दुसरा दिवस होता. आजच्या दिवशी काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन सरकरला चांगलंच धारेवर धरलं.

त्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी सरकारची बाजू मांडताना सरकारविरोधात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव हा जनतेच्या प्रश्नांसाठी नव्हे तर संभ्रम निर्माण करण्यासाठी आणला असल्याचं म्हटलं आहे.

शहा म्हणाले, आज विरोधकांचे सदस्य गौरव गोगोई यांनी अविश्वास प्रस्ताव घेऊन सभागृहात उपस्थित होते. त्यावर मी माझे विचार मांडत आहे. मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार आहे त्यामुळं याच अनुच्छेद ७५ नुसार मंत्रिमंडळाविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. आजवर स्वातंत्र्यानंतर २७ वेळा अविश्वास प्रस्ताव सादर झाले, तर ११ वेळा विश्वास प्रस्ताव या सदनात मांडले.

अनेकदा जनआंदोलनावेळी जनतेची भावना मांडण्यासाठी अशा प्रकारे अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो. पण हा अविश्वास प्रस्ताव असा आहे की, ज्यामध्ये पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाविरोधात ना जनतेला अविश्वास आहे की सभागृहाला अविश्वास आहे. तरी देखील विरोधक अविश्वास प्रस्ताव घेऊन आले आहेत. पण याचा उद्देश काय आहे? जनतेत भ्रम निर्माण करण्याचा याचा उद्देश आहे.

मी विरोधकांना एवढचं सांगू इच्छितो की जेव्हा तुम्ही अविश्वास प्रस्ताव घेऊन येता तेव्हा त्यावर जी चर्चा होते त्यावेळी त्यामध्ये सरकारविरोधात काही मुद्दे तर मांडायचे. मी सर्व भाषणं ध्यान देऊन ऐकली आहेत त्यानंतर मी या निष्कर्षापर्यंत पोहोचलो आहे की हा अविश्वास प्रस्ताव केवळ भ्रम निर्माण करण्यासाठी आणला आहे, हा जनतेच्या इच्छांचं प्रतिबिंब नाही. अल्पमताचा तर प्रश्नच येत नाही.