India Pakistan Border Security : पाकिस्तान, बांगलादेश सीमेवर ६ हजार किमीची भींत, शत्रुला रोखण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाहांकडून नव्या प्रकल्पाची घोषणा

Amit Shah smart border project : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी भारताच्या सीमासुरक्षेबाबत मोठी घोषणा केली. पाकिस्तान आणि बांग्लादेश सीमाभागाला पुढील एका वर्षात ६ हजार किमीची अभेद्य किल्ल्यासारखी मोठी भींत बांधण्यात येईल. केंद्र सरकार 'स्मार्ट बॉर्डर' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर काम करत असून, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सीमावर्ती भागात मजबूत सुरक्षा कवच उभारले जाणार असल्याची माहिती अमित शाह यांनी दिली..बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (Border Security Force) च्या पहिल्या महासंचालक के. एफ. रुस्तमजी यांच्या स्मरणार्थ आयोजित 'रुस्तमजी मेमोरियल व्याख्यान' कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी सीमासुरक्षेबाबत केंद्र सरकारची भविष्यातील रणनीती स्पष्ट केली..ड्रोन, रडार आणि स्मार्ट कॅमेऱ्यांनी सज्ज होणार सीमागृहमंत्री शाह म्हणाले की, 'स्मार्ट बॉर्डर' प्रकल्पामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे. सीमावर्ती भागात ड्रोन, रडार, स्मार्ट सेन्सर आणि उच्च क्षमतेचे कॅमेरे तैनात केले जातील. त्यामुळे सीमेतून होणारी घुसखोरी, तस्करी आणि अन्य बेकायदेशीर हालचालींवर कठोर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. बीएसएफच्या स्थापना दिनी या प्रकल्पाचे औपचारिक उद्घाटन केले जाणार असून, त्यानंतर सीमावर्ती भागातील सुरक्षा व्यवस्थेत मोठा बदल दिसून येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.."घुसखोरांना शोधून देशाबाहेर काढू"शाह यांनी यावेळी घुसखोरीच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका मांडली. मोदी सरकारने पाकिस्तान आणि बांग्लादेश सीमांवर अत्यंत मजबूत सुरक्षा ग्रिड उभारण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगत, देशात बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेल्या घुसखोरांना शोधून बाहेर काढले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.देशाच्या लोकसंख्यात्मक रचनेत कृत्रिम बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांविरोधात सरकार गंभीर असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. बीएसएफ जवानांनी सीमांवर अधिक सतर्क राहून देशाच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड होऊ देऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले..सीमावर्ती राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठकगृहमंत्री शाह यांनी सांगितले की, त्रीपुरा, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या सीमावर्ती राज्यांतील सरकारांनी घुसखोरी रोखण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. सीमासुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी गृह मंत्रालय लवकरच या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेणार आहे. या बैठकीत सीमाभागातील सुरक्षा, बेकायदेशीर स्थलांतर, तस्करी आणि लोकसंख्यात्मक बदल यांसारख्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे..'डेमोग्राफी मिशन'ची लवकरच घोषणाकेंद्र सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेल्या 'डेमोग्राफी मिशन'चा उल्लेख करताना अमित शाह यांनी सांगितले की, या मोहिमेची अधिकृत घोषणा लवकरच करण्यात येणार आहे. देशातील लोकसंख्यात्मक बदलांचा अभ्यास करून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करणे हा या मिशनचा प्रमुख उद्देश असणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.