Amit Shaha UCC : अमित शहांची मोठी घोषणा ! २०२९ पूर्वी २१ राज्यांत समान नागरी कायदा लागू करणार; घुसखोरांना देशातून हाकलणार

Amit Shah Announces UCC Target Before 2029 : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी समान नागरी संहिता (UCC) बाबत रविवारी मोठी घोषणा केली. २०२९ पूर्वी एनडीएची सत्ता असलेल्या देशातील सर्व २१ राज्यांमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्यात यशस्वी होऊ, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित ३० दिवसांच्या ‘सेवा संकल्प’ मोहिमेची माहिती देताना शाह यांनी ही भूमिका मांडली..मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अमित शहा म्हणाले की, अनेक राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यांमध्येही ही प्रक्रिया पुढे नेण्यात येईल. १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत भाजप आणि मित्रपक्षांकडून देशभरात ‘सेवा संकल्प’ मोहीम राबवली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून विकासाचा रोडमॅप सादर; '२०४७ मधील उत्तराखंडसाठी आताच तयारी सुरू करा'.जगात भारताचा दर्जा वाढला’अमित शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक करताना गेल्या १२ वर्षांत जगात भारताचा दर्जा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे म्हटले. आज कोणत्याही जागतिक मुद्द्यावर भारताच्या पंतप्रधानांच्या मताला महत्त्व दिले जाते. मोदी यांनी भारतीय पासपोर्टचे महत्त्व आणि भारतीय नागरिकांविषयीचा जागतिक आदर वाढवला, असा दावा त्यांनी केला..मोदी यांना ६८ टक्के मान्यता रेटिंग मिळाले असून ते जगातील लोकप्रिय नेत्यांपैकी एक असल्याचे शाह यांनी सांगितले. तसेच ३६ देशांनी त्यांना सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय सन्मान दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले..Rahul Gandhi: ‘मोदी-शहांना आम्ही वेडे करून सोडू’; राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, आरएसएसचे कॉर्पोरेटायझेशन झाले...घुसखोरांना देशातून हाकलणारबेकायदेशीर घुसखोरांच्या मुद्द्यावरही शाह यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. देशातील प्रत्येक बेकायदेशीर घुसखोराची ओळख पटवून त्याला हाकलून देण्याचा संकल्प पुन्हा व्यक्त केला..दरम्यान, भारत-चीन सीमेवरील चर्चेबाबत विचारले असता काही बाबी संवेदनशील असून त्यांचा खुलासा करणे राष्ट्रहिताच्या किंवा लष्कराच्या हिताचे नसल्याचे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.