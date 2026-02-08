लाल दहशतवादामुळे आदिवासींपर्यंत विकास गंगा पोहोचली नाही : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तीन दिवसांच्या छत्तीसगढ दौऱ्यावर आहेत. रविवारी राजधानी रायपूरमध्ये त्यांनी नक्षलवादाच्या मुद्द्यावर एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीच्या पहिल्या टप्प्यात गुप्त माहिती आणि नक्षलग्रस्त भागात सुरू असलेल्या कामांवर चर्चा केली. बैठकीआधी अमित शहांनी सोशल मीडियावर म्हटलं की, रायपूरमध्ये छत्तीसगढ सरकार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत नक्षल विरोधी मोहिमेचा आढावा घेतला. सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून रणनीती, पायाभूत सुविधा वाढवणं, नक्षलवाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी कठोर कारवाई आणि आत्मसमर्पणाच्या नितीचे सकारात्मक परिणाम समोर येत आहेत. .अमित शहा म्हणाले की, ३१ मार्चच्या आधी छत्तीसगढमधून नक्षलवाद पूर्ण संपुष्टात येईल. जे राज्य एकेकाळी नक्षलवाद्यांचं केंद्र मानलं जायचं ते आता भाजपच्या डबल इंजिन सरकार अंतर्गत विकासाची नवी ओळख बनलं आहे. इथं तरुण खेळ, फॉरेन्सि आणि टेक्निकल शिक्षण क्षेत्रात पुढे जात आहेत. आपल्या संस्कृती आणि परंपरेची ओळख वाढवत आहेत..निवृत्त अधिकाऱ्याकडे ६२ लाखांची रोकड, अडीच किलो सोनं अन् २० किलो चांदी; बँक लॉकरमध्येही मोठं घबाड, फ्लॅट-प्लॉटची कागदपत्रं.आदिवासी बहीण भावांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळाला नाही. याला लाल दहशतवाद जबाबदार आहे. वर्षानुवर्षे विकासाची गंगा इथं पोहोचली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली १५ हजार स्वतंत्र पंतप्रधान घरकुल योजनेतून घरं बांधली गेली. राशन कार्ड बनवण्याची स्पेशल मंजुरी दिली, गॅसचे कनेक्शन द्यावे लागले. या योजना देशात संपल्या पण इथं काल मर्यादा वाढवावी लागली. इथं पुन्हा शाळा, रुग्णालये, रस्ते, रेल्वे येत आहे. ७ लाख हेक्टरला सिंचन होईल अशी योजना मंजूर केली जाणार आहे..आजपर्यंत हजारो आदिवासींची मुले मारली गेली. अनेकांचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं. तरीही विरोधकांकडून बोंब ठोकली जातेय की गोळ्या चालवतायत. मी आजही सांगेन की भारत सरकार कोणावरही गोळी चालवू इच्छित नाही. नक्षलवाद्यांनी शस्त्रं टाकावी, आम्ही रेड कार्पेट टाकून स्वागत करू असं आवाहनही अमित शहांनी नक्षलवाद्यांना केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.