AmitShahMustResign 'अमित शहा दिल्ली वाचवा, राजीनामा द्या!'

नवी दिल्ली : देशभरात सीएए आणि एनसीआरविरोधात देश पेटलेला असून सगळीकडेच तणावाचे वातावरण आहे. राजधानी दिल्लीत गोळीबाराच्या घटना वारंवार घडत आहेत. आज (ता. 3) सकाळीही जामिया इस्लामिया विद्यापीठाबाहेर दुसऱ्यांदा गोळीबार झाला. तर दिल्लीतील गोळीबाराची ही तिसरी घटना आहे. या सगळ्या गोंधळात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा काय करत आहेत, त्यांनी राजीनामा द्यावा असा सवाल नेटकरी करत आहेत. याचसंदर्भात #AmitShahMustResign हा हॅशटॅग ट्विटरवर ट्रेंड होत आहे.

दिल्लीत जामियाबाहेर पुन्हा गोळीबार; तिसरी घटना

28 days since the #JNUTerrorAttack

Zero arrests.

One Press Conference to intimidate JNU Students.

Two FIRs against JNUSU office bearers and students.

Three ABVP terrorists, identified on camera, underground, with the help of the police.

We are done waiting.#AmitShahMustResign — JNUSU (@JNUSUofficial) February 3, 2020

जेएनयुमध्ये अज्ञातांनी केलेल्या हल्ल्यापासून अमित शहा यांनी कोणतीच प्रतिक्रीया दिली नाही, कोणाला ताब्यात घेतले नाही. त्यानंतर जामिया इस्लामिया बाहेर एका माथेफिरूने गोळीबार केला होता. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी शाहीन बागमध्ये सीएएविरोधात निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अज्ञातांनी गोळीबार केला, तर काल रात्री जामिया इस्लामिया विद्यापीठीबाहेर पुन्हा एकदा अनोळखी बंदुकधारी लोकांनी येऊन गोळीबार केला. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर इतके हल्ले होत असून गृहमंत्रा त्यावर कसे बोलत नाहीत, असा सवाल सोशल मीडियातून विचारला जात आहे. तर इतक्या सगळ्या घडामोडी घडूनही शांत बसणाऱ्या गृहमंत्री अमित शहांनी आता राजीनामा द्यावा, अशीही मागणी केली जात आहे.

#AmitShahMustResign For past one month, capital of the country has been handed over in hands of goons, unsocial elements & the world-class Delhi Police have tie up his hands. Such chaos has not been seen in the last several years,Anywhere you can shoot whenever you want. — Shailendra Kumar Pal (@palshailendra01) February 2, 2020

#AmitShahMustResign......in one pic the art and in another pic the artist....real fighting is between Modi's idea of Hindutva

VS

Gandhi's idea of Hinduism pic.twitter.com/d9zLlYAYc8 — Digbijay Panda (@PandaDigbijaya) February 3, 2020

The country is running around the violence situations & u guys just watching like movie, no responsibility why? #Bjp leaders giving warnings in publicly, just u guys are collapsing india peace country becomes violence country #AmitShahMustResign pic.twitter.com/zq3rablpcn — λBÐUŁ ZUBλłƦ (@Abdul_Zubair02) February 3, 2020

Prof Sucharita Sen of #JNU has 16 stitches due to head injury during the violent attack on 5th Jan. It amounts to attempt to murder under IPC.

What action has the @DelhiPolice taken ? Not a single arrest till date. Who are they protecting. #AmitShahMustResign https://t.co/jF645SnAdB — Sushmita Dev (@sushmitadevinc) February 3, 2020

Law and order situation is Delhi has become dangerous.When home minister and his colleagues instigate violence on daily basis, this is obvious.Amit Shah has no moral right to continue as HM. He must resign.But he won’t as he is partner in crime. #AmitShahMustResign — nikhil wagle (@waglenikhil) February 1, 2020

काल रात्री दिल्लीत तिसऱ्यांदा गोळीबार

जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या गेट नंबर 5 जवळ रविवारी रात्री उशिरा गोळीबार झाला. दुचाकीवरून आलेल्या दोन संशयितांनी गोळीबार केला. गेल्या चार दिवसांतील दिल्लीतील गोळीबाराची ही तिसरी घटना आहे. जामिया, शाहीनबाग आणि आता पुन्हा जामिया विद्यापीठाबाहेर गोळीबार झाला आहे. या गोळीबारामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

Delhi: Crowd gathers outside Jamia Millia Islamia University. An incident of firing near gate number 5 of the university, by two scootey-borne unidentified people, was reported earlier tonight. No injuries were reported in the incident. pic.twitter.com/sQGuTlZfuw — ANI (@ANI) February 2, 2020

जामियाबाहेर झालेल्या गोळीबारात कोणीही जखमी झाले नाही. गोळीबाराची माहिती मिळताच जामिया मिलिया इस्लामियाबाहेर लोक जमा झाले आणि त्यांनी निदर्शने केली. पोलिस पथक घटनास्थळी पोहोचले आहे, गेट क्रमांक 5 आणि 7 मधील सीसीटीव्ही फुटेज गोळा करण्यात येईल. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसीच्या विरोधात जामिया परिसरात आंदोलन सुरु आहे. रविवारी शाहिनबाग येथे सायंकाळी पाचच्या सुमारास एका युवकाने गोळीबार केला होता. गोळीबार करणाऱ्या युवकाचे नाव कपिल गुज्जर (रा. दल्लुपुरा, उत्तर प्रदेश) असे आहे. या घटनेने एकच खळबळ उडाली आणि आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या गोळीबारात कोणीही जखमी झाले नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले.