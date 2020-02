दिल्लीत जामियाबाहेर पुन्हा गोळीबार; तिसरी घटना

नवी दिल्ली : दिल्लीतील जामिया मिलिया विद्यापीठाबाहेर पुन्हा एकदा गोळीबाराची घटना घडली असून, दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात व्यक्तींनी गोळीबार केला. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Delhi: Crowd gathers outside Jamia Millia Islamia University. An incident of firing near gate number 5 of the university, by two scootey-borne unidentified people, was reported earlier tonight. No injuries were reported in the incident. pic.twitter.com/sQGuTlZfuw

