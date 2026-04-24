Amrit Bharat Express: रामभक्तांसाठी खुशखबर! अयोध्या-मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेसची सुरुवात; PM मोदी पुणेकरांसाठी देखील देणार मोठं गिफ्ट

वाराणसीसह संपूर्ण देशासाठी २८ एप्रिल २०२६ हा दिवस रेल्वे आणि विकासकामांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या संसदीय क्षेत्रातून दोन नवीन रेल्वे गाड्यांना हिरवा कंदील दाखवणार असून, यामध्ये अयोध्येला मुंबईशी जोडणाऱ्या 'अमृत भारत एक्सप्रेस'चाही समावेश आहे..पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यामुळे वाराणसी आणि आसपासच्या भागातील प्रवाशांना आणि भाविकांना मोठी सोय होणार आहे. या दौऱ्याचे सविस्तर वेळापत्रक आणि नियोजित प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत:दोन नवीन रेल्वे गाड्यांचा शुभारंभपंतप्रधान बरेका (BLW) येथील जनसभा स्थळावरून दोन महत्त्वाच्या ट्रेनला हिरवा कंदील दाखवतील:वाराणसी-पुणे एक्सप्रेस: वाराणसीहून थेट पुण्यासाठी ही ट्रेन रवाना होईल.अयोध्या-मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस: अयोध्येहून मुंबईला जाणाऱ्या या आधुनिक ट्रेनचा पंतप्रधान व्हर्च्युअल पद्धतीने शुभारंभ करतील..पंतप्रधानांचा दौरा कार्यक्रम (२८ - २९ एप्रिल २०२६)२८ एप्रिल: दुपारी २:३० वाजता वाराणसी विमानतळावर आगमन. बरेका अतिथीगृहात विश्राम केल्यानंतर साडेचार वाजता जनसभेला संबोधित करतील.२९ एप्रिल: सकाळी ७ वाजता काशी विश्वनाथ मंदिरात दर्शन आणि पूजन. त्यानंतर काही महत्त्वाच्या व्यक्तींशी संवाद साधून सकाळी ९:३० वाजता हरदोईकडे प्रयाण..विशेष महिला संमेलन आणि तयारीबरेकामध्ये आयोजित होणाऱ्या महिला संमेलनासाठी भाजपने विशेष 'मॉनिटरिंग टीम' तयार केली आहे. या संमेलनात डॉक्टर, वकील, खेळाडू, प्राध्यापक आणि साहित्य क्षेत्रातील महिलांची उपस्थिती सुनिश्चित केली जाणार आहे..वाराणसीत आठवडाभर विशेष स्वच्छता अभियानपंतप्रधानांच्या आगमनानिमित्त वाराणसी महानगरपालिकेने सात दिवसांचे विशेष स्वच्छता अभियान सुरू केले आहे:वेळ: दररोज सकाळी ७:३० ते ९:०० या वेळेत हे अभियान राबवले जाईल.स्मार्ट देखरेख: 'सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर' (CCC) द्वारे या मोहिमेवर लक्ष ठेवले जाईल.सुशोभीकरण: शहरातील दुभाजक आणि पुतळ्यांची वॉटर स्प्रिंकलरने धुलाई केली जाईल, तसेच रस्त्यावरील पथदिव्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे आदेश महापौर अशोक कुमार तिवारी यांनी दिले आहेत.या विकासकामांच्या जोडीलाच सीवर ओव्हरफ्लो आणि मोकाट जनावरांच्या प्रश्नावरही तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या दौऱ्यामुळे काशीच्या विकासाला आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला नवीन गती मिळणार आहे.