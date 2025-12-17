VIDEO : 15 वर्षांच्या संसाराचा अंत? हॉटेलमध्ये दुसऱ्या पुरुषासोबत पत्नी सापडली रंगेहाथ; पती रडत रडत म्हणाला, 'दुपारी ३:३० च्या सुमारास..'

Amritsar Viral Video : पंजाबमधील अमृतसर येथील एक धक्कादायक घटना सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. १५ वर्षांपूर्वी विवाहबद्ध झालेल्या एका जोडप्याचे आयुष्य त्या क्षणी पूर्णपणे बदलले, जेव्हा पतीने आपल्या पत्नीला एका हॉटेलमध्ये दुसऱ्या पुरुषासोबत रंगेहाथ (Husband Catches Wife) पकडले. .ही घटना केवळ वैयक्तिक नातेसंबंधांपुरती मर्यादित न राहता, आजच्या काळातील वैवाहिक विश्वासाच्या प्रश्नांवरही प्रकाश टाकणारी ठरली आहे. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असला तरी, esakal या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी करत नाही..पीडित पती रवी गुलाटी याने दिलेल्या माहितीनुसार, त्याचा विवाह २५ एप्रिल २०१० रोजी हिमानीशी झाला. या दांपत्याला मुले आहेत. रवी सांगतो की, लग्नात चढ-उतार येतात हे त्याने नेहमीच मान्य केले आणि मुलांच्या व कुटुंबाच्या हितासाठी अनेकदा तडजोडही केली. मात्र, त्याच्या म्हणण्यांनुसार, २०१८ मध्येही पत्नीला एका हॉटेलमध्ये दुसऱ्या पुरुषासोबत पकडण्यात आले होते. त्या वेळी दोन्ही कुटुंबांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली, माफी मागण्यात आली आणि नातेसंबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला..VIDEO : 'पप्पा, माझा एक बॉयफ्रेंड आहे, 11 वर्षांपासून मी त्याच्यावर..'; वडील-मुलीच्या हृदयस्पर्शी संवादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल.यावेळी मात्र परिस्थिती अधिक वेदनादायक ठरली. रवीने सांगितले की, पत्नी दुपारी सुमारे ३ ते ३:३० च्या दरम्यान घराबाहेर पडली होती. त्यानंतर तिचा फोन बंद होता किंवा तिने फोन उचलला नाही. १५ ते २० वेळा फोन करूनही संपर्क न झाल्याने संशय बळावला. या संशयातून रवीने पत्नीच्या वाहनावर जीपीएस ट्रॅकर बसवला होता. लोकेशन तपासल्यानंतर ते थेट एका हॉटेलकडे दाखवत होते. यानंतर रवीने आपले दुकान बंद केले आणि तातडीने त्या हॉटेलकडे धाव घेतली..हॉटेलमध्ये पोहोचल्यानंतर रवीने पत्नीला दुसऱ्या पुरुषासोबत रंगेहाथ पकडले. याच क्षणी त्याच्या १५ वर्षांच्या वैवाहिक जीवनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. भावूक होत रवी म्हणाला, “गेल्या एक वर्षापासून मी सतत संशयात होतो. कदाचित मीच चुकीचा विचार करत असावा, असे मला वाटत होते; पण आज सर्व सत्य समोर आले.”.रवीचे वडील परवेझ गुलाटी यांनी सांगितले की, ही समस्या नवीन नाही. पाच ते सात वर्षांपूर्वीही दोन्ही कुटुंबांनी एकत्र बसून हा विषय सोडवण्याचा प्रयत्न केला होता. एका आमदाराच्या घरीही समेटासाठी बैठक झाली होती. कुटुंबाचा आरोप आहे की, ज्या पुरुषासोबत ती महिला हॉटेलमध्ये दिसली, त्याची ओळख सुरुवातीला 'भाऊ' म्हणून करून देण्यात आली होती..मात्र, आता पत्नीने स्पष्टपणे सांगितले आहे की तिला रवीसोबत राहायचे नाही आणि ती आपल्या पालकांच्या घरी परत जाणार आहे. या संपूर्ण घटनेने कुटुंबासह परिसरातही खळबळ उडाली असून, सोशल मीडियावर यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.