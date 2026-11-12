Amul Milk Price Hike : अमुल, मदर डेअरीचे दूध महागले; प्रतिलिटर ४ रुपयांपर्यंत वाढ, ग्राहकांना बसणार फटका

Amul Milk Rate : सणासुदीच्या काळात महागाईचा फटका बसत असतानाच आता दूधही महागले आहे. ‘मदर डेअरी’पाठोपाठ ‘अमुल’नेही दुधाच्या दरात प्रतिलिटर २ ते ४ रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. ही दरवाढ गुरुवार (१२ नोव्हेंबर) पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रमुख दूध ब्रँडच्या ग्राहकांना आता प्रत्येक लिटरमागे अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत..गुजरात को-ऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार, जनावरांचा चारा, खाद्य, पॅकेजिंग साहित्य आणि इंधनाच्या दरात वाढ झाल्याने उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यामुळे दुधाच्या दरात सुधारणा करण्यात आली आहे. दरवाढीतून मिळणाऱ्या अतिरिक्त महसुलाचा मोठा वाटा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला जाणार असल्याचे फेडरेशनने स्पष्ट केले..‘अमुल ताजा’ टोन्ड दुधाच्या दरात प्रतिलिटर २ रुपये, तर ‘अमुल गोल्ड’च्या दरात ४ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.मदर डेअरीचे दूधही महागलेमदर डेअरीनेही १२ नोव्हेंबरपासून विविध प्रकारच्या दुधाच्या दरात प्रतिलिटर २ ते ४ रुपयांची वाढ केली आहे..Amul Milk Plastic Smell : तुकाराम मुढें साहेब अमूलचे पिशवीतील दूध खराब?, महिलेचा धक्कादायक दावा; गरम केल्यानंतर ‘प्लास्टिकसारखा वास’ व्हिडिओ व्हायरल.दिल्ली-एनसीआरमधील नव्या दरांनुसार,- फुल क्रीम दूध : ७६ रुपये (पूर्वी ७२ रुपये)- टोन्ड दूध : ६२ रुपये (पूर्वी ६० रुपये)- टोन्ड दूध (बल्क) : ६० रुपये (पूर्वी ५८ रुपये)- डबल टोन्ड दूध : ५६ रुपये (पूर्वी ५४ रुपये)- गायीचे दूध : ६५ रुपये (पूर्वी ६२ रुपये), अमुल आणि मदर डेअरी या दोन प्रमुख ब्रँडनी एकाच वेळी दरवाढ केल्याने दूध ग्राहकांच्या घरखर्चात वाढ होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.