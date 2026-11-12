देश

Amul Milk Price Hike : अमुल, मदर डेअरीचे दूध महागले; प्रतिलिटर ४ रुपयांपर्यंत वाढ, ग्राहकांना बसणार फटका

Milk Price Increase : अमूल आणि मदर डेअरीने दुधाच्या दरात प्रतिलिटर २ ते ४ रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. नव्या दरांमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.
Amul & mother Milk Price Hike

Amul & mother Milk Price Hike

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Amul Milk Rate : सणासुदीच्या काळात महागाईचा फटका बसत असतानाच आता दूधही महागले आहे. ‘मदर डेअरी’पाठोपाठ ‘अमुल’नेही दुधाच्या दरात प्रतिलिटर २ ते ४ रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. ही दरवाढ गुरुवार (१२ नोव्हेंबर) पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रमुख दूध ब्रँडच्या ग्राहकांना आता प्रत्येक लिटरमागे अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.

Loading content, please wait...
Milk
milk dairy
milk bank
Milk production
Amul milk price hike
milk price trends Maharashtra
milk business challenges
milk prices in India news
milk price increase