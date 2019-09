HowdyModi आनंद महिंद्रा म्हणतात, आता अमेरिकेचा...

मुंबई : अमेरिकेच्या टेक्सास प्रांतात ह्यूस्टनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 'हाऊडी मोदी' हा कार्यक्रम चांगलाच गाजला. देशभरातून नाही, तर जगभरातून या कार्यक्रमाचे कौतुक झाले. भारतातील प्रसिद्ध उद्योजक आनंद महिंद्रा यांनीही ट्विटरवरून मोदींचे व कार्यक्रमाचे कौतुक केले आहे.

'1973मध्ये मी अमेरिकेत शिकायला गेलो होतो, तेव्हा अमेरिकेन लोक भारतीयांना अतिमागास समजत होते. पण आता मला आनंद होतोय की त्यांच्या दृष्टिकोनात बदल होतोय आणि या दोन्ही देशांमध्ये अपेक्षेपेक्षा चांगले संबंध निर्माण झाले आहेत.' असे ट्विट महिंद्रांनी केले आहे.

I came to America as a student in ‘73 when the perception of India was still mired in the stereotype of snake charmers. I’m glad that I’ve lived long enough to see the perception of India & the bonds between the two nations elevated beyond anyone’s imagination. pic.twitter.com/2JGE07MqEw

