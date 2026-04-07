केरळमध्ये अनंत अंबांनींकडून २ मंदिरांना १८ कोटींचा निधी, हत्तींच्या संवर्धनालाही लावणार हातभार

रिलायन्स समूहाचे संचालक अनंत अंबानी केरळ दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी दोन प्रमुख मंदिरांना भेट दिली. तसेच त्यांनी दोन्ही मंदिरांना १८ कोटींचा निधीही देणगी म्हणून दिला. विशेष म्हणजे अनंत अंबानी यांनी यावेळी हत्तींच्या संवर्धनासाठी असलेल्या प्रकल्पांना मदत करण्याचंही आश्वासन दिलं. अनंत अंबानींच्या कृतीचं सध्या सोशल मीडियावर कौतुक होते आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अनंत अंबानी यांनी तळीपरंबा येथील राजराजेश्वरम मंदिराला भेट देत मंदिराच्या नूतनीकरणासाठी ३ कोटी रुपयांचा धनादेश सुपूर्द केला. यावेळी मंदिराच्या पूर्व गोपुराच्या जीर्णोद्धारासाठी १२ कोटी रुपयांचा मोठा निधी देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. या निधीतून दुर्लक्षित असलेल्या या ऐतिहासिक गोपुराच्या पुनर्बांधणीमुळे मंदिराचे वैभव पुन्हा उजळून निघणार आहे. तसेच भाविकांसाठी पार्किंग व इतर सोयीसुविधा उभारण्यावरही भर दिला जाणार आहे..यानंतर त्यांनी गुरुवायूर मंदिरात ३ कोटी रुपयांची देणगी दिली. मात्र, त्यांच्या 'वंतारा' उपक्रमांतर्गत मंदिरातील हत्तींसाठी जाहीर केलेल्या योजनांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. हत्तींसाठी स्वतंत्र रुग्णालय उभारणे, साखळदंडमुक्त निवारा निर्माण करणे आणि आधुनिक पद्धतीने त्यांची देखभाल करण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला..या उपक्रमामुळे केवळ मंदिरांचा विकासच नव्हे, तर प्राण्यांच्या संवर्धनालाही चालना मिळणार आहे. स्थानिक भाविकांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून, मंदिर परिसरात नवचैतन्य निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.