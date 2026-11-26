MLA Anant Singh: बिहारच्या मोकामा विधानसभा मतदारसंघातील आमदार अनंत सिंह यांच्या मुलीच्या लग्नाची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होत आहे. या लग्नातील शाही थाटासोबतच मोठ्या प्रमाणात जेवणही असणार आहे. या जेवणासाठी नागरिकांनी केलेल्या गर्दीचे व्हिडिओही समोर आले आहेत. जेवणासाठी एवढी गर्दी झाली की संपूर्ण व्यवस्था कोलमडली. लोकांना पत्रावळ्या देण्यासाठी त्या हवेत फेकण्याची वेळ आली. तर काही जणांनी वाढप्यांची वाट न पाहता भांड्यांमधून हातानेच जेवण घेतले..अनंत सिंह यांची मुलगी शिवांगी हिचा विवाह ऋषिकेश कुमार यांच्याशी झाला. या लग्नासाठी सुमारे चार लाख लोकांच्या जेवणाची तयारी केल्याचा दावा करण्यात आला होता. मैदानात तात्पुरते स्वयंपाकघर उभारण्यात आले होते. मोठमोठ्या कढयांमध्ये जेवण तयार केले जात होते. हे जेवण तयार करण्यासाठी अनेक टीम काम करत होत्या. रसगुल्ल्यांसह वेगवेगळ्या मिठाईंचीही मोठ्या प्रमाणात तयारी करण्यात आली होती. मात्र लोक एकाच वेळी जेवणासाठी आल्याने नियोजन बिघडले..तेल टँकर उलटल्यानंतर आगीचा भडका, ३१ जणांचा होरपळून मृत्यू; २५ पेक्षा जास्त गाड्या जळून खाक, अनेकजण जखमी.जेवणासाठी पत्रावळ्या वाटतानाही मोठी अडचण निर्माण झाली. जेवणासाठी लोकांची गर्दी वाढत गेली. त्यामुळे सर्वांना रांगेत उभे करून जेवण देणे कठीण झाले. काही ठिकाणी पत्रावळ्या फेकून त्या लोकांना वाटण्यात आल्या. काही जण जागा मिळेल तिथे बसून जेवू लागले. तर काहींनी थेट मोठ्या भांड्यांमधून हातानेच अन्न काढले. या प्रकाराचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत..घोड्यांच्या शर्यतीलग्नात घोड्यांच्या शर्यतीचेही आयोजन करण्यात आले होते. ही शर्यत पाहण्यासाठी हजारो लोक मोकामा येथील नदवां गावात पोहोचले. बिहारमधील वेगवेगळ्या भागांतून तसेच इतर राज्यांतूनही लोक आले होते. गर्दीमुळे परिसरातील रस्त्यांवर दहा किलोमीटरपेक्षा जास्त लांब वाहतूक कोंडी झाली. शर्यत पाहण्यासाठी काही लोक ३३ हजार व्होल्टच्या उच्चदाब वीजवाहिनीच्या टॉवरवर चढले होते. गर्दी नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच अनंत सिंह यांनी शर्यत थांबवली. आता तिचा अंतिम फेरीचा सामना गुरुवारी होणार आहे. विजेत्या घोड्याच्या मालकाला थार गाडी बक्षीस म्हणून दिली जाणार आहे..गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे लग्नाच्या तयारीतही अडचणी आल्या होत्या. तरीही अनंत सिंह आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी रात्री उशिरापर्यंत तयारी केली. या लग्नाला उत्तर प्रदेशचे माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांच्यासह बिहारमधील अनेक नेते आणि मंत्री उपस्थित होते. लग्न सोहळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाहुणे आल्यानं गाड्यांच्या रांगा रस्त्यावर लागल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.