देश

Ancient Shiva Temple : झाशीत 500 वर्षे जुन्या शिवमंदिरात सापडला 'खजिना'? प्राचीन नाणी आणि भांडी आढळल्याने उडाली खळबळ, पुरातत्व विभागाकडून तपास सुरू

Discovery of Hidden Artifacts Inside Ancient Shiva Temple : झाशीतील प्राचीन शिवमंदिरात दुरुस्तीवेळी ब्रिटिश व सिंधिया काळातील नाणी सापडली असून पुरातत्व विभागाकडून ऐतिहासिक तपास सुरू आहे.
Ancient Shiva Temple

Ancient Shiva Temple

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

झाशी (उत्तर प्रदेश) : झाशी जिल्ह्यातील राक्सा पोलीस स्टेशन हद्दीतील सुमारे ५०० वर्षे जुन्या प्राचीन शिवमंदिराच्या गर्भगृहात गाडलेला खजिना सापडल्याची अफवा (Ancient Shiva Temple) सोमवारी पसरल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. मंदिर परिसरात व आजूबाजूच्या गावांतून शेकडो नागरिकांनी गर्दी केली. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांना तातडीने घटनास्थळी धाव घ्यावी लागली.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
temple
Archaeological Survey of India
Archaeological Department
Ancient temple architecture

Related Stories

No stories found.