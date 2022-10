नवी दिल्ली : अंदमान आणि निकोबारचे माजी मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण आणि श्रम आयुक्त आर. एल. ऋषी यांच्याविरोधात लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाला (SIT) सेक्स रॅकेटचे पुरावे मिळाले आहेत. 'जॉब फॉर सेक्स' (Job for Sex) म्हणून चर्चेत आलेल्या या प्रकरणात तपास पथकाला धक्कादायक खुलासा झाला आहे. (Andaman Job for Sex Racket Unfolds many things revealed by SIT Probe)

एसआयटीच्या चौकशीतून माहिती समोर आली की, नोकरीच्या आमिषानं माजी मुख्य सचिवांच्या घरी २०हून अधिक महिलांना आणण्यात आलं होतं. सेक्सच्या बदल्यात त्यांना या ठिकाणी नोकरी देण्यात आली होती. याप्रकरणात एसआयटीनं मुख्य साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले, यामध्ये हा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. इंडियन एक्सप्रेसनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

दरम्यान, २१ वर्षीय महिलेचं लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप झाल्यानंतर केंद्रानं नुकतचं जितेंद्र नारायण यांना तत्काळ प्रभावानं निलंबित केलं होतं. जितेंद्र नारायण हे Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram and Union Territory (AGMUT) केडरच्या सन १९९० च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. चौकशीनंतर आता नारायण यांना २८ ऑक्टोबर रोजी एसआयटीसमोर हजर व्हावं लागणार आहे. यासाठी कोलकाता हायकोर्टानं ही अंतिम तारीख निश्चित केली आहे.

सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल रेकॉर्ड केलं डिलीट

पोर्ट ब्लेअरच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं इंडियन एक्सप्रेसनं आपल्या वृत्तात म्हटलं की, दोन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे सीडीआर तसेच मुख्य सचिवांच्या निवासस्थानी असलेल्या सीसीट्वीव्हीचं फुटेज हार्टडिस्कमधून डिलिट करण्यात आलं होतं.

आरोपांचं केलं खंडण

पण आपल्यावरील आरोप जितेंद्र नारायण यांनी नाकारले आहेत. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि अंदमान आणि निकोबारच्या प्रशासनाला पत्र लिहून आपल्याविरोधात कट रचल्याचा दावा केला आहे. एफआयआरमध्ये दिलेल्या दोन तारखांपैकी एका तारखेला आपण पोर्ट ब्लेअरमध्ये नव्हतो, असं सांगत त्यांनी याला कोर्टात आव्हानही दिलं आहे.