भीषण वास्तव! घरगुती गॅससाठी दाहीदिशा वणवण, अखेर हताश महिलेनं उचललं टोकाचं पाऊल; नेमकं काय घडलं?

आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घरगुती गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने रागाच्या भरात एका महिलेनं आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही घटना गुत्ती मंडलातील तोंडपाडू गावातील असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या महिलेची प्रकृती स्थिर असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..तोंडपाडू गावातील हरीकृष्ण हे गॅस सिलिंडर घेण्यासाठी स्थानिक गॅस वितरकाकडे गेले होते. मात्र, गॅसचा तुटवडा असल्यामुळे त्यांना सिलिंडर मिळाला नाही. वितरकाने त्यांना गॅस पुरवठ्यात उशीर होत असून वितरणासाठी बराच वेळ लागू शकतो, असे सांगितले. गेल्या तीन दिवसांपासून हरीकृष्ण सिलिंडर मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते, पण त्यांना ते मिळत नव्हतं..Gas Cylinder Shortage : कुंपणच शेत खातेय! हॉटेल सुरू, पण घरगुती गॅस टंचाई; नागरिकांचा संताप टोकाला, बुकिंग करूनही प्रतीक्षा.दरम्यान, घरातील गॅस संपल्यामुळे स्वयंपाक करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यामुळे हरीकृष्ण यांची पत्नी महालक्ष्मी नाराज झाली. कुटुंबीयांच्या माहितीनुसार, गॅस नसल्यामुळे ती मानसिक ताणाखाली होती आणि याचा राग व नैराश्यातून तिने फिनाइल घेऊन आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्न केला..या घटनेनंतर कुटुंबीयांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली. महिलेला तत्काळ गुत्ती येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथे डॉक्टरांनी तिच्यावर उपचार सुरू केले. सध्या तिची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे. या घटनेनंतर विविध चर्चांनाही उधाण आले आहे..सिलिंडरसाठी रांगेत असताना हृदयविकाराचा तीव्र झटका, ६६ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू, कुटुंबियांकडून आर्थिक मदतीची मागणी....अशा परिस्थितीत महिलेने इतके टोकाचे पाऊल उचलणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिकांनी व्यक्त केली जात आहे. महिलेने रागाच्या भरात हा निर्णय घेतला असून या प्रकरणात कोणतीही कटकारस्थान असल्याची शक्यता दिसून येत नाही, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.