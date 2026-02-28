देश

Firecracker Factory Blast : फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट!, १८ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

Firecracker Factory Explosion : मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती ; जाणून घ्या, नेमकी कुठं घडली घटना?
massive explosion at a firecracker factory in Andhra Pradesh that killed 18 people and injured several others.

Mayur Ratnaparkhe
Andhra Pradesh Firecracker Factory Explosion : आंध्र प्रदेशातून मोठी बातमी येत आहे. काकीनाडा जिल्ह्यातील एका फटाक्याच्या कारखान्यात मोठा स्फोट झाला आहे. या स्फोटात अठरा जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.

आंध्र प्रदेशच्या गृहमंत्र्यांनी या घटनेची माहिती दिली आहे. मृतांचा आकडा आणखी वाढू शकतो अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी सगिली शान मोहन यांच्या मते, जखमींपैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे.

कामगार मोठ्या प्रमाणात फटाके बनवत असताना हा स्फोट झाला आणि भीषण आग लागली. अनेक लोक आत अडकले होते. प्राप्त माहितीनुसार २० हून अधिक कामगार घटनास्थळी उपस्थित होते.

Rules changes from March 1 : एलपीजी, यूपीआय ते रेल्वे तिकीट बुकिंगपर्यंत १ मार्चपासून होताय मोठे बदल!

स्फोटाची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि आग विझवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. स्थानिक रहिवाशांनीही मदत केली. जखमींना रुग्णवाहिकेने रुग्णालयात नेण्यात आले. गंभीर भाजलेल्यांपैकी अनेकांची प्रकृती चिंताजनक आहे. स्फोटात जवळच्या इमारतींचे नुकसान झाले.

Andhra Pradesh
blast

