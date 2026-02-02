Palghar Fire: पालघरमध्ये आगीच्या ज्वाळा अन् धुराचे लोट! फर्निचर कंपनीला भीषण आग, अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल, Viral Video

पालघर : पालघर शहराला लागून असलेल्या बिडको औद्योगिक वसाहतिमधील ड्युरियन या फर्निचर कंपनीला भीषण आग लागल्याची घटना घडली. कंपनीमध्ये असलेल्या लाकूड फर्निचर आणि इतर साहित्याला भीषण आग लागल्याने आगीच्या ज्वाळा आणि धुराचे लोट सर्वत्र पसरले आहेत. आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असून आगीत कोणतेही कामगार अडकले नसल्याची प्राथमिक माहिती ससोर आली आहे. .पालघरच्या पिडको वजन काट्यासमोर ही नामांकित कंपनी आणि त्याचे गोदाम आहे. मोठ्या प्रमाणात फर्निचर येथे आहे. आज दुपारी एक ते दीडच्या सुमारास ही आग लागल्याचा अंदाज आहे. ही आग अचानक लागली असून कारण अजूनही अस्पष्ट आहे. आग लागल्यानंतर पालघर नगरपरिषदेचे अग्निशमन दल घटनास्थळी पोचले असून आग विझविण्याचा प्रयत्न अग्निशमन दलाचे जवान करीत आहेत..Navi Mumbai Mayor: नवी मुंबई सत्तेसाठी भाजप-सेना आमनेसामने! महापौर कोण होणार? निवडणुकीच्या तारखेसह 'या' 2 नेत्यांची नावे समोर .मात्र आग मोठी असल्याने जवानांना आग आटोक्यात आणण्याचे आव्हान आहे. आगीत नेमकी किती नुकसानी होईल याची माहिती अजूनपर्यंत नाही. पोलीस प्रशासन घटनास्थळी पोचले आहे. कंपनीच्या बाजूलाच आदिवासी मुलांचे वसतिगृह असल्याने सुरक्षेची खबरदारी घेतली जातं आहे..दरम्यान, पालघरच्या बिडको येथील ड्युरियन कारखान्याला लागलेली आग नियंत्रणात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे. अग्निशमन दलाच्या तीन गाड्या घटनास्थळी दाखल होत आगीवर नियंत्रण मिळविण्यास अग्निशमन दलाला यश आले आहे. तसेच या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी संपूर्ण कंपनी जळून राख झाल्याची माहिती आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.