Andhra Pradesh Kurnool Bus Fire: आंध्र प्रदेशमध्ये धावत्या बसने अचानक कसा घेतला पेट? पहाटे ३ च्या सुमारास नेमकं काय घडलं? वाचा...

20 Dead After Sleeper Bus Catches Fire on Bangalore-Hyderabad Highway : बंगळुरू-हैदराबाद महामार्गावर पहाटे ३ च्या सुमारास ही घटना घडली आहे. कावेरी ट्रॅव्हल्सची ही बस हैदराबादवरून बंगळुरूला जात होती. यावेळी बसला आग लागली आणि २० जणांचा जळून मृत्यू झाला.
Bus Fire Accident

Andhra Pradesh Kurnool Bus Fire

Shubham Banubakode
Bus Fire Accident: आंध्र प्रदेशच्या कुर्नूल येथे धावत्या बसला आग लागल्याची घटना घडली आहे. पहाटे ३ च्या सुमारास हा दुर्दैवी प्रकार घडला. या घटनेत २० प्रवाशांचा जळून मृत्यू झाला असून ८ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या घटनेनंतर आता मृत्यूंची संख्या वाढण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

Andhra Pradesh
fire
Fire Accident
bus accident

