Andhra Pradesh Kurnool Bus Fire: आंध्र प्रदेशमध्ये धावत्या बसने अचानक कसा घेतला पेट? पहाटे ३ च्या सुमारास नेमकं काय घडलं? वाचा...

Bus Fire Accident: आंध्र प्रदेशच्या कुर्नूल येथे धावत्या बसला आग लागल्याची घटना घडली आहे. पहाटे ३ च्या सुमारास हा दुर्दैवी प्रकार घडला. या घटनेत २० प्रवाशांचा जळून मृत्यू झाला असून ८ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या घटनेनंतर आता मृत्यूंची संख्या वाढण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बंगळुरू-हैदराबाद महामार्गावर पहाटे ३ च्या सुमारास ही घटना घडली आहे. कावेरी ट्रॅव्हल्सची ही बस हैदराबादवरून बंगळुरूला जात होती. या बसमध्ये ४० प्रवासी प्रवास करत होते. अनेक प्रवासी झोपेत होते. पहाटे ३ च्या सुमारास ही बस टेक्कुर गावाजवळ पोहोचली. मात्र, या ठिकाणी बसच्या चालकाचं बसवरील नियंत्रण सुटलं आणि बस थेट दुचाकीला धडकली..Flood in Telangana Andhra Pradesh : तेलंगण आणि आंध्रात पावसाचे थैमान! नद्यांना आलेल्या पुरामुळे जनजीवन विस्कळित; अनेक धरणे भरली.या अपघातानंतर ही दुचाकी बसच्या खाली अडकली आणि मोठा स्फोट झाला. त्यामुळे बसला भीषण आग लागली. काही मिनिटांतच या आगीनं रौद्र रुप धारण केलं आणि बघता बघता ही बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. बसला आग लागल्याचे झोपेत असलेले प्रवासी जागे झाले. त्यानंतर त्यांनी तात्काळ बसमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला. यात १२ प्रवासी आपत्कालीन मार्गाने बाहेर पडण्यास यश आलं..Andhra Pradesh : मुलींच्या वसतिगृहातील स्वच्छतागृहात छुपे कॅमेरे ; व्हिडिओ विकल्याचा आरोप.ही आग इतकी तीव्र होती, की अनेकांना बसमधून बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही. त्यामुळे २० जणांचा यात दुर्देवी मृत्यू झाला. तर ९ प्रवासी गंभीर जखमी झाले. बसला आग लागल्यानंतर स्थानिका या आगी नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच याची माहिती स्थानिक पोलीस आणि अग्निशनम दिलाला दिली. मात्र, अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल होईपर्यंत ही बस बऱ्यापैकी जळून खाक झाली होती.