VIDEO : बाईकला धडकून स्लीपर बस पेटली, २० जण जिवंत जळाले; ४० जण करत होते प्रवास...

प्रवाशांनी भरलेल्या खासगी बसला भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. आंध्र प्रदेशच्या कुरनूरमध्ये शुक्रवारी पहाटे हा दुर्देवी प्रकार घडला. प्राथमिक माहितीनुसार या बसमध्ये ४० प्रवासी प्रवास करत होते, त्यापैकी २० जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे, तर ८ जण गंभीर जखमी आहेत. जखमी प्रवाशांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..मिळालेल्या महितीनुसार, बंगळुरू-हैदराबाद महामार्गावर ही घटना घडली. ही बस कावेरी ट्रॅव्हल्स होती. तसेच हैदराबादहून बंगळुरूला जात होती. यावेळी चिन्ना टेक्कुर गावाजवळ या बसचा आणि दुचाकीला अपघात झाला. मात्र, या अपघातानंतर बसमध्ये मोठा स्फोट होऊन अचानक आग लागली. काही मिनिटांतच या आगीनं रौद्र रुप धारण केलं. .Flood in Telangana Andhra Pradesh : तेलंगण आणि आंध्रात पावसाचे थैमान! नद्यांना आलेल्या पुरामुळे जनजीवन विस्कळित; अनेक धरणे भरली.ही आग इतकी भीषण होती, अनेकांना स्वत:ला वाचवण्याची संधीही मिळाली नाही. पण काही प्रवासी लगेच काचा फोडून बसमधून बाहेर पडले. त्यामुळे त्यांचे प्रमाण वाचले. यावेळी स्थानिकांनी याची माहिती अग्नीशमन दलाला दिली. त्यानंतर अग्नीशमन दलाने तात्काळ घटनास्थळी दाखल होत आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच पोलिसांनी या ठिकाणी पोहोचत बचावकार्य सुरु केले. पण तोपर्यंत बस पूर्णपणे जळून खाक झाली होती. .Andhra Pradesh : आंध्र सरकार विरोधात ‘वायएसआर कॉँग्रेस’चे आंदोलन.दरम्यान, या घटनेनंतर मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू तीव्र दुःख व्यक्त केले.तसचे त्यांनी मुख्य सचिव आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलून मदत आणि बचाव कार्य जलद गतीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जखमींना आणि पीडितांच्या कुटुंबियांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिलं. याशिवाय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही घटनेबाबत दुख:व्यक्त केलं. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.