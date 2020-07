Video : मास्क वापरा, असा सल्ला देणाऱ्या दिव्यांग महिलेला...

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. मृतांचा आकडाही वाढत आहे. कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी जगातील सर्वच देशांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी विविध पर्यायांचा वापर करण्यात येत आहे. पण, आता मास्क वापरा असा, सल्ला देणाऱ्या एका दिव्यांग महिलेला एकाने मारहाण केली.

जगभरात कोरोनामुळे आतापर्यंत पाच लाखांहून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तर एक कोटीहून अधिक लोकांना याचा संसर्ग झाला. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी घराबाहेर पडताना मास्क लावणे बंधनकारक केले आहे. पण आपल्यासोबत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला मास्क लावायला सांगणे एका महिलेला चांगलेच महागात पडले आहे. सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्याला मास्क लावण्याचा सल्ला दिला म्हणून एका दिव्यांग महिलेला मारहाण करण्यात आली.

The police complaint in the matter states that the incident took place after the woman asked the man to wear a mask. It also mentions that the two had previous enmity. #AndhraPradesh https://t.co/TPz9vtrkrQ

— ANI (@ANI) June 30, 2020