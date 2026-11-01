मतांसाठी उमेदवारांची भन्नाट ऑफर! कुठे २,५०० रुपये, तर कुठे चक्क एक किलो चिकन फ्री; मतदानाच्या दिवशी लोकशाहीचे धिंडवडे!

आंध्र प्रदेशमध्ये नगरपालिका निवडणुकांसाठी मतदान सुरू आहे. रविवारी सकाळी ७ वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली असून, मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत. मात्र, मतदानाच्या दिवशीही मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी उमेदवारांकडून वेगवेगळी आमिषं दाखवली जात आहेत. कुठे मतदारांना पैसे वाटले जात आहेत, तर कुठे महिलांना साड्या आणि इतर वस्तूंचं वाटप केलं जात आहे. विशेष म्हणजे, एका काँग्रेस उमेदवाराने तर मतदारांना चक्क एक किलो चिकन मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. या प्रकारामुळे परिसरात मोठी चर्चा सुरू आहे..आंध्र प्रदेशातील नेल्लोरमध्ये एका प्रभागात काँग्रेस उमेदवाराने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनोखी शक्कल लढवली. या प्रभागात अटीतटीची लढत असल्याने उमेदवाराने मतदारांना एक किलो चिकन मोफत देण्याची घोषणा केली. मतदारांनी आपली व्होटर स्लिप दाखवल्यास त्यांना एक किलो चिकन दिलं जात आहे. त्यामुळे मोफत चिकन घेण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली..Andhra Pradesh Weather: आंध्र प्रदेश, ओडिशात चक्रीवादळाची पूर्वतयारी; सहा लाख जणांचे स्थलांतर ; दहा राज्यांत पावसाची शक्यता.जनार्दन रेड्डी कॉलनीतील एका चिकन दुकानाबाहेर हे चित्र पाहायला मिळालं. मोफत चिकन मिळत असल्याने दुकानाबाहेर नागरिकांची झुंबड उडाली. या प्रकाराची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आणि संबंधित चिकनचं दुकान बंद करायला लावलं..दुसरीकडे, नंदियाल शहरातही मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पैशांचं मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) आणि वायएसआर काँग्रेसच्या उमेदवारांकडून मतदारांना पैसे दिले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शहरातील सर्व ५२ प्रभागांमध्ये पैसे वाटपाचा प्रकार सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे..Andhra Politics: भाचीच्या लग्नात मामाचाच खोडा; चंद्राबाबू नायडू कोणाला म्हणाले ‘कंसमामा’?.प्रत्येक मतासाठी किमान ५०० रुपये दिले जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र, प्रभाग क्रमांक १३ मधील पैशांच्या वाटपाने विशेष लक्ष वेधलं आहे. येथे एका प्रमुख पक्षाच्या उमेदवाराने प्रत्येक मतासाठी तब्बल २ हजार ५०० रुपये दिल्याचं सांगितलं जात आहे. तर याच प्रभागातील दुसऱ्या पक्षाच्या उमेदवाराने २ हजार रुपये वाटल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, मतदानाच्या दिवशीही अशा प्रकारे पैसे आणि वस्तूंचं वाटप सुरू असल्याने आंध्र प्रदेशातील नगरपालिका निवडणुका चर्चेत आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.