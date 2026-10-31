शाळेत घुसून दहावीच्या दोन मुलींवर करवतीने हल्ला; एकीची प्रकृती गंभीर, आरोपी अटकेत

Andhra Pradesh school attack: आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील सरकारी शाळेत शनिवारी सकाळी धक्कादायक घटना घडली. राप्टाडू गावातील जिल्हा परिषद शाळेत दहावीचा वर्ग सुरू असताना २१ वर्षीय तरुण हातात करवत (Power Saw) घेऊन वर्गात आला. त्याने दोन विद्यार्थिनींवर हल्ला केला. सकाळी सुमारे १०.३० वाजता ही घटना घडली. त्यावेळी वर्गात शिक्षकही उपस्थित होते.या हल्ल्यात दोन्ही विद्यार्थिनी जखमी झाल्या. घटनेनंतर त्यांना तातडीने अनंतपूर येथील शासकीय जनरल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यापैकी एका विद्यार्थिनीची प्रकृती गंभीर असून तिच्यावर रुग्णालयात शस्त्रक्रिया सुरू आहे. पुढील उपचारांसाठी तिला एअर अॅम्ब्युलन्सने बंगळुरू येथील रुग्णालयात हलवण्याची तयारी करण्यात येत आहे..८ वर्षीय मुलाचा क्रौर्याचा कळस, वर्गात ६ वर्षीय चिमुकलीला विटा, कुंडीने मारहाण; बेशुद्ध झाली तरी मारत राहिला, घटना CCTVत कैद.हेमंत उर्फ डुम्मू असे हल्ला केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. तो श्री सत्य साई जिल्ह्यातील धर्मावरम तालुक्यातील नागलूर गावचा रहिवासी आहे. तो जखमी विद्यार्थिनींपैकी एका मुलीचा दूरचा नातेवाईक असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. हल्ल्यानंतर तो शाळेतून पळून गेला होता. मात्र, पोलिसांनी त्याला धर्मावरम रेल्वे स्थानकावरून अटक केली. .या घटनेमुळे शाळेतील विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. आरोपीने विद्यार्थिनींवर हल्ला का केला, त्यांच्यात आधी काही वाद झाला होता का आणि हल्ल्यामागील नेमके कारण काय आहे, याचा शोध पोलीस घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.