6 स्थलांतरित मजुरांच्या संशयास्पद मृत्यूने खळबळ

हैदराबाद- आंध्र प्रदेशातील गुंटर जिल्ह्यातील लंकावानी डिब्बा Lankavani Dibba गावात 6 स्थलांतरित मजुरांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आलं आहे. या 6 मजुरांचा मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत आढळला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतदेह हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आला आहे. सहाही मजूर कोळंबी प्रजनन केंद्रावर काम करणारे होते. मजुरांच्या मृत्यूमागचे कारण समजू शकलेले नाही. पण, या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. पोलीस प्रकरणाचा तपास करत आहेत. (Andhra Pradesh Six migrant workers charred to death in Lankavani Dibba village of Guntur district)