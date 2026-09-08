Uttar Pradesh: अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात ५० टक्के वाढ! दीड लाखांहून अधिक महिलांना योगी सरकारचे गिफ्ट

उत्तर प्रदेशातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांसाठी योगी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात ५० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील मोठ्या संख्येने कार्यरत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे..महिला आणि बालविकास मंत्री बेबी राणी मौर्य यांनी मानधनवाढीची माहिती दिली. त्यानुसार अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात दरमहा ४ हजार रुपये, तर मदतनीसांच्या मानधनात दरमहा २ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे..७१ हजारांहून अधिक पदांवर नव्या नियुक्त्याउत्तर प्रदेशात अंगणवाडी विभागातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. पारदर्शक पद्धतीने २१,८०४ अंगणवाडी सेविका आणि ४९,५०६ मदतनीस, अशा एकूण ७१,३१० पदांवर नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.अयोध्येत आयोजित कार्यक्रमात नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे देण्यात येत आहेत. अंगणवाडी केंद्रांच्या माध्यमातून बालसंगोपन, पोषण आणि महिलांशी संबंधित विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे नव्या नियुक्त्यांमुळे या व्यवस्थेला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे..‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’ म्हणत योगींचा विरोधकांवर निशाणादरम्यान, लखनौ येथे आयोजित ‘यूपी टेक्सटाईल कॉन्क्लेव्ह-२०२६’ मध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशातील मागील आणि सध्याच्या परिस्थितीची तुलना केली.मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०१७ पूर्वी राज्यात माफियांची समांतर सत्ता होती आणि ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट’ऐवजी ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. दंगली, कर्फ्यू आणि असुरक्षिततेच्या वातावरणाचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.२०१७ नंतर सरकारने गुन्हेगारी, माफिया आणि भ्रष्टाचाराविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. यामुळे राज्यात उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी अधिक सुरक्षित वातावरण निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले..वस्त्रोद्योगात उत्तर प्रदेशाची मोठी झेपटेक्सटाईल कॉन्क्लेव्हमध्ये उत्तर प्रदेशातील वस्त्रोद्योगाच्या वाढीवरही मुख्यमंत्र्यांनी प्रकाश टाकला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उत्तर प्रदेश सध्या देशातील फॅब्रिक मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.देशातील एकूण कापड उत्पादनापैकी सुमारे १३ ते १४ टक्के उत्पादन उत्तर प्रदेशात होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील मोठ्या विणकर समुदायाला या क्षेत्राच्या प्रगतीचे महत्त्वाचे बळ मानले जात आहे.राज्यात सुमारे २ लाख हातमाग विणकर आणि ५ लाखांहून अधिक पॉवरलूम विणकर कार्यरत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले..रोजगार आणि उद्योगाला चालना देण्याचा प्रयत्नअंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनवाढीपासून नव्या नियुक्त्यांपर्यंत आणि वस्त्रोद्योगाच्या विस्तारापर्यंत, उत्तर प्रदेश सरकारकडून रोजगार, महिला सक्षमीकरण आणि औद्योगिक विकासावर भर दिला जात असल्याचे या घोषणांमधून दिसून येते. टेक्सटाईल क्षेत्राला आणखी विस्तार देऊन राज्याला उत्पादन आणि गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.