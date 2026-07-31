५१ जखमा अन् नाल्यात सापडलेला मृतदेह; निर्घृणपणे झाली होती अंकित शर्माची हत्या, नेमकं काय घडलं होतं?

दिल्लीतील २०२० च्या दंगलीदरम्यान आयबी अधिकारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येप्रकरणी दिल्लीतील न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचा माजी नगरसेवक ताहिर हुसेन आणि अन्य चार आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ताहिर हुसेन हा जमावाचा सहभागी होता. या जमावाने हिंसाचार, जाळपोळ आणि हल्ल्यांदरम्यान अंकित शर्मा यांची निर्घृण हत्या केली, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. या प्रकरणात ताहिर हुसेनसह जावेद, अनस, कासिम आणि नाझिम यांनाही दोषी ठरवत न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. .नेमकं प्रकरण काय?अंकित शर्मा ड्युटीवरून घरी आल्यानंतर काही कामानिमित्त पुन्हा बाहेर गेले होते. त्यानंतर ते परत न आल्याने कुटुंबीयांनी शोध सुरू केला होता. काही वेळाने त्यांचा मृतदेह खजुरी खास येथील नाल्यात आढळून आला होता. शवविच्छेदन अहवालात त्यांच्या शरीरावर तब्बल ५१ जखमा असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या हत्येमागे ताहिर हुसेन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांचा हात असल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला होता..Sangli Crime : जुन्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी सांगलीत 20 वर्षांच्या तरुणाची निर्घृण हत्या; स्वामी समर्थ घाटावर चैतन्य तोरणेवर 8 ते 9 वर्मी घाव; संशयितांच्या घरावर दगडफेक.घरात आढळले दगड अन् विटातपासादरम्यान पोलिसांनी ताहिर हुसेनच्या घरावर छापा टाकला होता. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात दगड, विटा, गोफणी, काचेच्या बाटल्या आणि ज्वलनशील द्रवाने भरलेली साहित्ये जप्त करण्यात आली होती. पोलिसांच्या मते, या वस्तू दंगल घडवून आणण्याच्या तयारीचा भाग होत्या. तपासात दंगलीपूर्वी ताहिरने आपल्या कुटुंबाला सुरक्षित ठिकाणी हलवून घराचा वापर हल्ल्यांसाठी तळ म्हणून केल्याचाही दावा करण्यात आला..दीड वर्षीय चिमुकल्याला ३० सेकंदात ८ वेळा आपटलं, आरोपीला फाशीची शिक्षा; ४० दिवसात निकाल, काय घडलं होतं?.शरीरावर ५१ जखमासरकारी पक्षाने न्यायालयात युक्तिवाद करताना अंकित शर्मा यांच्यावर अत्यंत क्रूर पद्धतीने हल्ला झाल्याचे सांगितले. त्यांच्या शरीरावर धारदार शस्त्रांसह ५१ जखमा आढळल्या होत्या. उपलब्ध पुरावे, साक्षीदार आणि तपासाच्या आधारे न्यायालयाने पाचही आरोपींना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.