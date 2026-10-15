Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी प्रकरणात दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा; कसा होता तपासापासून न्यायालयीन निकालापर्यंतचा प्रवास?

उत्तराखंडमधील १९ वर्षीय अंकिता भंडारी हिच्या हत्या प्रकरणात कोटद्वार येथील न्यायालयाने ३० मे २०२५ रोजी रिसॉर्टचा मालक पुलकित आर्य आणि त्याचे दोन सहकारी सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या तिघांना हत्येसह अन्य गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले. त्यानंतर दोषींनी शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायालयाने त्यांचे जामीन अर्ज पुन्हा फेटाळले. त्यामुळे प्रकरणातील दोषींना जामिनावर बाहेर येता आलेले नाही. .२०२२ मध्ये घडलेली घटनाअंकिता भंडारी ऋषिकेशजवळील वनांतरा रिसॉर्टमध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करत होती. सप्टेंबर २०२२ मध्ये ती बेपत्ता झाल्यानंतर तिच्या शोधासाठी मोहीम राबवण्यात आली. २४ सप्टेंबर रोजी चिल्ला कालव्यात तिचा मृतदेह आढळला. तपासादरम्यान रिसॉर्टचा मालक पुलकित आर्य आणि त्याच्या दोन कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली. या घटनेनंतर उत्तराखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप व्यक्त करण्यात आला आणि दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी झाली..एसआयटी तपास आणि न्यायालयाचा निकालया प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपवण्यात आला. तपासानंतर तिन्ही आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. न्यायालयात चाललेल्या खटल्यानंतर तिघांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. प्रत्येक दोषीला ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आल्याचे वृत्त आहे..धामी सरकारची भूमिका आणि कुटुंबाला मदतमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने या प्रकरणात कठोर कारवाईची भूमिका घेतल्याचे सांगितले आहे. सरकारकडून पीडित कुटुंबाला २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. तसेच अंकिताच्या वडिलांना आणि भावाला शासकीय नोकरी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सरकारने केलेल्या दाव्यांची मांडणी करताना अधिकृत नोंदींच्या आधारे तपशील पडताळणे आवश्यक आहे..कथित ‘व्हीआयपी’ संदर्भावरून चौकशीची मागणी कायमतिन्ही दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली असली, तरी प्रकरणातील कथित ‘व्हीआयपी’ संदर्भावरून वाद कायम आहे. अंकिताच्या कुटुंबीयांनी या पैलूची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे दोषींना शिक्षा झाल्याने संपूर्ण प्रकरणातील सर्व प्रश्न सुटले आहेत, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन सुनावणी आणि कथित ‘व्हीआयपी’ संदर्भातील चौकशीबाबतच्या घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.