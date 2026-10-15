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Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी प्रकरणात दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा; कसा होता तपासापासून न्यायालयीन निकालापर्यंतचा प्रवास?

Ankita Bhandari Case Three Convicts Sentenced to Life Imprisonment: अंकिता भंडारी प्रकरणाचा निकाल कसा लागला? तपास, पुरावे आणि न्यायालयीन सुनावणीचा प्रवास
Ankita Bhandari Murder Verdict Three Accused Sentenced to Life Imprisonment After Detailed Investigation and Court Trial

Ankita Bhandari Murder Verdict Three Accused Sentenced to Life Imprisonment After Detailed Investigation and Court Trial

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंडमधील १९ वर्षीय अंकिता भंडारी हिच्या हत्या प्रकरणात कोटद्वार येथील न्यायालयाने ३० मे २०२५ रोजी रिसॉर्टचा मालक पुलकित आर्य आणि त्याचे दोन सहकारी सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या तिघांना हत्येसह अन्य गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले. त्यानंतर दोषींनी शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायालयाने त्यांचे जामीन अर्ज पुन्हा फेटाळले. त्यामुळे प्रकरणातील दोषींना जामिनावर बाहेर येता आलेले नाही.

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