जबाबदारीने बोला! माझं आयुष्य समाजसेवा अन् राष्ट्रहितासाठी समर्पित; सोनिया गांधींच्या पुस्तकातील उल्लेखावर अण्णा हजारेंचा संताप

सोनिया गांधी यांच्या 'Belonging: A Journey of Love' या पुस्तकात आपल्या आंदोलनाचा उल्लेख आणि त्यावर करण्यात आलेल्या टीकेबाबत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आपला कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसल्याचं स्पष्ट करत त्यांनी काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांपासून आपण अलिप्त असल्याचं सांगितलं. तसेच जबाबदार व्यक्तीने जबाबादारीने बोलावं, असा सल्लाही त्यांनी सोनिया गांधी यांना दिला आहे. आपल्यासाठी राजकारणापेक्षा समाज आणि देशाचं हित महत्त्वाचं असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे..अण्णा हजारे म्हणाले की, त्यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य समाजसेवा आणि राष्ट्राच्या हितासाठी समर्पित केलं आहे. त्यांच्या आंदोलनामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपशी संबंधित अनेक लोकही घरी परतले होते. मात्र, आपण कोणत्याही पक्षाचा विचार करत नाही. देशाची सध्याची परिस्थिती काय आहे आणि तो कोणत्या दिशेने जात आहे, याचा विचार करणं अधिक गरजेचं आहे. राजकीय पक्षांपुरती विचारसरणी मर्यादित ठेवणं योग्य नसल्याचं त्यांनी सांगितलं..Sonia Gandhi Health Journey: कर्करोगाशी दोनदा झुंज देताना हादरले होते ;सोनिया गांधी यांनी आत्मचरित्रातून उलगडला आजारपणाचा संघर्ष .सोनिया गांधी यांच्या पुस्तकातील उल्लेखाबाबत बोलताना अण्णा हजारे यांनी, आपला कोणाशीही काही संबंध नसल्याचं म्हटलं. राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर टीका करण्याऐवजी देशासमोरील प्रश्न सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित करावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं. सध्या देशात दुष्काळाची परिस्थिती असून अशा वेळी समाजाच्या मदतीसाठी पुढे येणं आवश्यक आहे. लोकांकडे साधनसंपत्तीची कमतरता नाही, त्यामुळे त्यांनी देश आणि समाजाच्या गरजांसाठी योगदान द्यावं, असं ते म्हणाले..आपल्या पेन्शनचा उल्लेख करताना त्यांनी ती रक्कमही दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी आणि दुष्काळाच्या समस्येवर खर्च करण्याची इच्छा व्यक्त केली. अण्णा हजारे यांनी आपल्या आगामी 'अण्णा हजारे : ग्रामयोगी' या पुस्तकाबद्दलही माहिती दिली. या पुस्तकात त्यांच्या बालपणापासून आतापर्यंतचा जीवनप्रवास आणि समाजासाठी केलेल्या कामांचा आढावा असणार आहे. हे पुस्तक वाचल्यास वाचकांना जीवनाबद्दल अनेक गोष्टी शिकायला मिळतील, असं सांगत त्यांनी लोकांना ते वाचण्याचं आवाहन केलं..Sonia Gandhi Book : "अजिबात नाही!"; भारताचे पंतप्रधानपद का नाकारले? अनेक वर्षांनंतर गांधी घराण्यातील 'त्या' निर्णयामागचे सत्य उघड!.आपल्याबद्दल इतरांकडून काय लिहिलं जातं, याचा आपल्याला फरक पडत नसल्याचंही अण्णांनी स्पष्ट केलं. फळांनी लागलेल्या झाडावरच लोक दगड मारतात, असं उदाहरण देत त्यांनी टीकेकडे दुर्लक्ष करून आपलं कर्तव्य करत राहणं महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं. समाज आणि देशाच्या भल्यासाठी यापुढेही काम करत राहणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.