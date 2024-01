Anti Drone System: अयोध्येतील राम मंदिराला इस्रायल पुरवणार सुरक्षा कवच; अशी असेल 'अँटी ड्रोन सिस्टिम'

नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिराला इस्रायल अँटी ड्रोन सिस्टिमचं सुरक्षा कवच पुरवणार आहे. या सुरक्षा सिस्टिममध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ही सुरक्षा यंत्रणा बसवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी युपी पोलिसांनी हे सुरक्षा यंत्रणा खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. (Anti Drone System security cover to Ayodhya Ram temple will provide by Israel)