Anti Terrorism Day: दरवर्षी २१ मे ला साजरा होणार दहशतवाद विरोधी दिन

नवी दिल्ली : देशात आता दहशतवाद विरोधी दिन साजरा करण्यात येणार आहे. त्यासंबंधी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले आहे. गृहमंत्रालयाकडून पाठवण्यात आलेल्या या पत्रात २१ मे रोजी दहशतवाद विरोध दिन साजरा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे पत्र राजांच्या मुख्य सचिव तसेच सर्व मंत्रालयाच्या आणि विभागाच्या सचिवांना पाठवण्यात आले आहे.

(Anti Terrorism Day Will Celebrate on 21 May Every Year)

भारतातील युवकांना दहशतवाद आणि हिंसेपासून दूर ठेवण्याचा उद्देश हा दिन साजरा करण्यामागे आहे. दहशतवादाला संपवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. सरकारने यासाठी कोणकोणत्या योजना राबवल्या आहेत आणि युवकांनी केलेली चूक कशा प्रकारे राष्ट्रीय समस्या बनू शकते असं यादिवशी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सांगण्यात येणार आहे. तसेच यामुळे युवक योग्य मार्गाने गेले तर देशातील दहशतवाद आपोआप संपण्यासाठी मदत होणार आहे असंही या पत्रात म्हटलंय.

सर्व सरकारी कार्यालय आणि सार्वजनिक ठिकाणी यादिवशी दहशतवादविरोधी शपथ दिली जाणार आहे. तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दहशतवाद विरोधी मेसेज प्रसारित करण्यात येणार असल्याचं पत्रात म्हटलं आहे. दरम्यान देशातील काही सरकारी कार्यालयांना २१ मे रोजी शनिवार असल्याने सुट्टी असते. अशा ठिकाणी सरकारी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी २० मे म्हणजे शुक्रवारी शपथ देण्यात येईल आणि जे कार्यालय शनिवारी चालू असतील त्या कार्यालयात २१ मे ला शपथ होणार आहे असंही या पत्रात नमूद केलं आहे.

दरम्या यावर्षीपासून २१ मे राजी दहशतवाद विरोधी दिन म्हणून देशात साजरा करण्यात येणार आहे.