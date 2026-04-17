AOR कोण आहेत, ज्यांना AI च्या वापराबाबत सरन्यायाधीशांकडून मिळाला इशारा; म्हणाले, विश्वास महत्त्वाचा!

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात नवीन ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड (एओआर) यांच्या पदग्रहण समारंभात महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले. विधी व्यवसायातील नैतिकता आणि जबाबदारी यावर विशेष भर देत त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) किंवा इतर कोणत्याही बाह्य व्यक्ती किंवा संस्थांना कायदेशीर काम सोपवण्याविरुद्ध कडक इशारा दिला. .घटनेच्या कलम १४५ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने आखलेल्या नियमांनुसार, फक्त एओआर म्हणून नियुक्त केलेल्या वकिलांनाच सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्याही पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. एओआर पद मिळवण्यासाठी इच्छुक वकिलांना न्यायालयाकडून विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागते..या परीक्षेत यशस्वी झालेल्या नव्या एओआरना संबोधित करताना सरन्यायाधीश (सीजेआय) म्हणाले की, एओआर हे केवळ वकील संघटनेतील सामान्य सदस्य नसून ते न्यायालयाचे अधिकृत अधिकारी आहेत. न्यायपालिकेचे कार्य त्यांच्या निष्ठेपणावर आणि विश्वासार्हतेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. त्यांच्यावर न्यायव्यवस्थेने ठेवलेला हा विश्वास हाच त्यांच्या प्रतिष्ठेचा पाया आहे, ज्याची त्यांनी काळजीपूर्वक जपणूक केली पाहिजे..न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, एओआरनी सर्व कायदेशीर काम स्वतःच हाताळावे. कोणतेही काम कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा इतर कोणत्याही बाह्य तृतीय पक्षाकडे सोपवणे योग्य नाही. त्यांच्या नावाने दाखल होणारी प्रत्येक याचिका ही त्यांच्या व्यावसायिक निर्णयशक्ती आणि प्रामाणिकपणाची थेट प्रतिकृती असते. याचिका दाखल करणे ही कोणतीही साधारण किंवा यांत्रिक बाब समजता कामा नये. प्रत्येक याचिकेतील संक्षिप्त निवेदन आणि माहिती यांची बारकाईने तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले..सरन्यायाधीश म्हणाले की, याचिकाकर्ते आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यामध्ये मुख्य दुवा म्हणून काम करण्याची जबाबदारी या पदावर असते. कायदेशीर प्रक्रियेचे उच्चतम मानक राखण्यासाठी वकिलांनी पूर्ण दक्षता घेतली पाहिजे. याचिका योग्य पद्धतीने तयार करणे, सर्व तथ्यांची काळजीपूर्वक पडताळणी करणे आणि कायदेशीर आधार मजबूत ठेवणे या गोष्टी अत्यावश्यक आहेत. या सर्व बाबींचे पालन केल्याशिवाय न्यायव्यवस्थेची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता टिकवणे शक्य होणार नाही.