EWS Flats: फक्त ३ लाखांत मिळणार फ्लॅट! एका अर्जातून बदलणार हजारो कुटुंबांचे आयुष्य; उत्तराखंडमध्ये घरांची मोठी संधी

उत्तराखंडमधील गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील हजारो कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न आता लवकरच पूर्ण होणार आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत रुद्रपूरच्या बागवाला (Bagwala) गावात १८७२ ईडब्ल्यूएस (EWS) आवास निर्मितीचा प्रकल्प जवळपास पूर्ण केला आहे. या प्रकल्पातील ८३२ फ्लॅट्स पूर्णपणे तयार झाले असून, उर्वरित ५१२ फ्लॅट्सचे काम अंतिम टप्प्यात आहे..६ लाखांचा फ्लॅट केवळ ३ लाखांत; केंद्र व राज्याची मोठी मदतया गृहप्रकल्पातील प्रत्येक फ्लॅटची मूळ निर्माण किंमत ६ लाख रुपये आहे. परंतु, गरीब कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि उत्तराखंड सरकार या दोन्ही सरकारांकडून प्रत्येकी १.५ लाख रुपये (एकूण ३ लाख रुपये) अनुदान (Subsidy) दिले जाणार आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थी कुटुंबाला या हक्काच्या घरासाठी केवळ ३ लाख रुपयेच मोजावे लागणार आहेत..भूकंपरोधक तंत्रज्ञान आणि आधुनिक पायाभूत सुविधासुमारे ३९,२२० वर्ग मीटर क्षेत्रफळावर पसरलेल्या या भव्य प्रकल्पामध्ये एकूण २३ बहुमंजिला निवासी ब्लॉक्स उभारण्यात आले आहेत. या आधुनिक सोसायटीची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:फ्लॅटची रचना: प्रत्येक फ्लॅटमध्ये एक बेडरूम, ड्रॉइंग रूम, स्वयंपाकघर (किचन), शौचालय, स्नानगृह (बाथरूम) आणि एक सुंदर व्हरांडा (बरामदा) दिलेला आहे. सुरक्षेचा विचार करून सर्व ब्लॉक्स भूकंपरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात आले आहेत.पर्यावरणपूरक व्यवस्था: बागवाला कॅम्पसमध्ये पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' प्रणाली, सुसज्ज 'सीवरेज सिस्टीम' आणि 'सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प' (STP) उभारण्यात आला आहे.इतर सुविधा: सोसायटीमध्ये आरसीसी सुरक्षा भिंत, मुख्य प्रवेशद्वार, पाण्याचे भूमिगत व ओव्हरहेड टँक्स, अग्निशमन यंत्रणा (Fire Fighting System) आणि मुलांसाठी सुंदर हिरवेगार पार्क्स विकसित करण्यात आले आहेत..सुलभ दळणवळण आणि कनेक्टिव्हिटीहा गृहप्रकल्प रुद्रपूरच्या मुख्य बाजारपेठेपासून आणि प्रमुख मार्गापासून अवघ्या ३ किलोमीटर अंतरावर आहे. तसेच येथून बस स्थानक ६ किलोमीटर आणि रेल्वे स्थानक ८ किलोमीटर अंतरावर असल्याने लाभार्थ्यांना वाहतुकीची उत्तम सोय उपलब्ध होणार आहे..अर्ज करण्याची पद्धत आणि अटी (Eligibility Criteria)प्रकल्पामध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड 'संगणकीकृत रँडमायझेशन लॉटरी सिस्टीम' (Computerized Lottery) द्वारे केली जाईल. अर्ज प्रक्रियेच्या मुख्य अटी खालीलप्रमाणे आहेत:उत्पन्न मर्यादा: अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असणे बंधनकारक आहे.नोंदणी: अर्जदाराची प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या 'एमआयएस' (MIS) पोर्टलवर अधिकृत नोंदणी असणे आवश्यक आहे.अधिवास: अर्जदार हा उत्तराखंड राज्याचा मूळ रहिवासी असावा.पक्के घर नसावे: अर्जदार किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर देशभरात कुठेही इतर पक्के मकान नसावे.बँक कर्ज सुविधा: पात्र नागरिक केवळ ५,००० रुपये जमा करून आपली अर्ज प्रक्रिया सुरू करू शकतात. उर्वरित रकमेसाठी राज्य सरकारमार्फत बँकांकडून सुलभ गृहकर्जाची (Home Loan) सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.