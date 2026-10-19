Rain Update : दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाचा हाय अलर्ट! तर महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यांमध्ये येलो अलर्ट जारी!

मान्सून परतला असे वाटत असतानाच हवामानात पुन्हा एकदा नाट्यमय बदल झाला आहे. अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे देशातील हवामानाचे चित्र पालटले असल्याने हवामान विभागाने (IMD) अनेक राज्यांसाठी आगामी पाच दिवस अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे जाहीर केले आहेत. .या हवामान बदलाचे आणि पावसाच्या अंदाजाचे ठळक मुद्दे अरबी समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र: अरबी समुद्रात नव्याने कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला असून, पुढील २४ तासांत ते अधिक तीव्र होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या प्रणालीचा प्रभाव म्हणून आगामी २५ ऑक्टोबरपर्यंत हवामानाचा नूर बदललेला दिसेल..दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाचा हाय अलर्ट: या कमी दाबाच्या प्रणालीमुळे दक्षिण भारतात पावसाचा जोर प्रचंड वाढणार आहे. हवामान विभागाने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि लक्षद्वीप या भागांसाठी अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या काळात ताशी ६० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्यासह विजांच्या कडकडाटाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..CJP च्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ; जंतरमंतर आंदोलन प्रकरणी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना न्यायालयीन धक्का!.महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांना पावसाचा येलो अलर्ट: महाराष्ट्राच्या काही भागांतही पावसाची शक्यता वर्तवली असून, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवत 'येलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. तसेच सातारा, सांगली आणि रत्नागिरीत हलक्या ते मध्यम सरींची शक्यता आहे..पुण्यात हवामानाचा सुखद बदल: इतर काही भागांत कोरडे हवामान असताना, सोमवारी सायंकाळी पुण्यात अचानक झालेल्या जोरदार पावसाने नागरिकांना उकाड्यापासून मोठा दिलासा दिला आहे आणि हवेत गारवा निर्माण झाला आहे..Bishnoi Gang Update : टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणानंतर मोठी खळबळ; लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या निशाण्यावर होते 'हे' काँग्रेसचे माजी आमदार!.उत्तर भारतातील स्थिती: एकीकडे दक्षिण आणि किनारपट्टीवर पाऊस सक्रिय असताना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशसह उत्तर भारतात हवामान पूर्णपणे कोरडे राहण्याची शक्यता आहे; मात्र जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि उत्तराखंडमध्ये काही ठिकाणी हलका पाऊस पडू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.