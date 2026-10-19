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Rain Update : दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाचा हाय अलर्ट! तर महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यांमध्ये येलो अलर्ट जारी!

मान्सून परतला असे वाटत असतानाच हवामानात नाट्यमय बदल; अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे अनेक राज्यांत पावसाचा इशारा
Weather Update

Weather Update

Esakal
विनयन वाघमारे
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मान्सून परतला असे वाटत असतानाच हवामानात पुन्हा एकदा नाट्यमय बदल झाला आहे. अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे देशातील हवामानाचे चित्र पालटले असल्याने हवामान विभागाने (IMD) अनेक राज्यांसाठी आगामी पाच दिवस अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे जाहीर केले आहेत.

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