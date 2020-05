Coronavirus : कोरोनाशी लढणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सैन्यदलाकडून मानवंदना

नवी दिल्ली : कोरोनाशी लढणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्सेस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आज (ता. ०३) सैन्यदलाकडून मानवंदना देण्यात आली आहे. हेलिकॉप्टर्स आणि फायटर विमानातून पुष्पवृष्टी करून ही मानवंदना देण्यात आली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुंबईच्या मरीन ड्राइव्हवर वायुदलाकडून कोरोना योध्यांना सलामी देण्यात आली. वायूदलाच्या फायटर विमानांनी ही सलामी दिली. कोरोना व्हायरसविरोधात डॉक्टर, नर्सेस, पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी आणि मीडिया आघाडीवर राहून लढाई लढत आहेत. आपला जीव धोक्यात घालून नागरिकांची सेवा करणाऱ्या या कोविड योद्ध्यांना भारतीय सेनाकडून अनोख्या पद्धतीनं सलामी दिली. रविवारी सकाळी ९ ते १०.३० या वेळेत हा कार्यक्रम झाला.

Coronavirus : जिथून सुरुवात झाली तिथे होतोय शेवट

भारतीय हवाईदलाकडून सुखोईसारख्या लढावू विमानांनी कोलकाता, मुंबई आणि दिल्लीसारख्या देशातील वेगवेगळ्या शहरात कोविड रुग्णालयांवर फुलांचा वर्षाव करत आहे. भारतीय लष्कराचे बॅन्ड या रुग्णालयांजवळ करोना योद्ध्यांचं मनोबल वाढवणार आहेत. तर भारतीय नौदल आपल्या युद्धनौका दिव्यांनी उजळवत करोना योद्धांना सलामी देणार आहे.

#WATCH Indian Air Force aircraft shower flowers on King George's Medical University in Lucknow to express gratitude towards medical professionals fighting #COVID19. pic.twitter.com/idIGNnM2Wj — ANI UP (@ANINewsUP) May 3, 2020

#WATCH Indian Air Force aircraft flypast Kalinga Institute of Medical Sciences in Bhubaneswar to express gratitude towards medical professionals fighting #COVID19. #Odisha pic.twitter.com/ZjcqO7kTe1 — ANI (@ANI) May 3, 2020